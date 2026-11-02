Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Ngọc (79 tuổi, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC) cùng 24 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngoài tội danh trên, ông Ngọc và bị can Phạm Lê Hùng (58 tuổi, cựu Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng BMC) còn bị đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, bị can Trần Thị Mỹ Ngọc (71 tuổi, cựu thủ quỹ BMC) bị cáo buộc giúp sức ông Ngọc tham ô tài sản. Trong khi đó, Trần Văn Nhị (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Quy chuẩn) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).

BMC là doanh nghiệp Nhà nước, có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu. Ông Ngọc giữ chức vụ lãnh đạo tại doanh nghiệp này từ năm 2010 đến năm 2018.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2010-2016, ông Ngọc cùng cấp dưới là Phạm Lê Hùng đã nhờ bà Trương Mỹ Lan tác động để được vay vốn tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB.

Để thực hiện các khoản vay, nhóm này sử dụng tài sản thuộc 5 dự án của BMC làm tài sản bảo đảm, đồng thời thành lập 2 công ty "ma" và sử dụng 9 cá nhân đứng tên vay vốn.

Cơ quan điều tra xác định, BMC cùng các đơn vị, cá nhân liên quan đã ký 19 hợp đồng tín dụng với tổng số tiền vay hơn 4.000 tỷ đồng. Các khoản vay được thực hiện thông qua BMC (do ông Ngọc đại diện), Công ty Thiên An (do ông Hùng đại diện), 2 công ty "ma" và 9 cá nhân đứng tên.

Đến thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 8/2024, tổng dư nợ gốc của các khoản vay trên là hơn 4.437 tỷ đồng. Trong đó, 935 tỷ đồng được chuyển cho Vạn Thịnh Phát sử dụng nhưng đến nay chưa được hoàn trả.

Sau khi cấn trừ giá trị tài sản bảo đảm, các khoản vay này được xác định gây thiệt hại cho SCB gần 19.800 tỷ đồng.

Riêng khoản tiền Vạn Thịnh Phát chưa hoàn trả gây thiệt hại hơn 7.400 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan đồng ý chịu trách nhiệm hoàn trả khoản tiền này và sử dụng các bất động sản hiện có để thực hiện nghĩa vụ khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, bà Lan không bị xem xét xử lý hình sự trong vụ án này do đã bị xét xử trong giai đoạn I của vụ án Vạn Thịnh Phát.