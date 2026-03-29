Đường dây tiêu thụ 300 tấn thịt lợn bệnh: Khởi tố 4 cán bộ thú y, kiểm dịch

Ngày 29/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương liên quan.

Trong số các bị can, 4 người bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cụ thể các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (43 tuổi, trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, trú tại Hồng Vân, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, trú tại Hồng Vân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.

Đáng chú ý, vụ án có 4 bị can là cán bộ trong ngành thú y, kiểm dịch. Trong đó, Lê Ngọc Anh (52 tuổi), Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội; Nguyễn Phong Nam (43 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Lan (42 tuổi), cùng là cán bộ của trung tâm này, bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Còn Vũ Kim Tuấn (53 tuổi), cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ, bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo điều tra, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền trong cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc, thôn 3, xã Nam Phù, Hà Nội. Đây là lò mổ cung cấp lượng lớn thịt lợn cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và một số công ty cung cấp thực phẩm lớn trên địa bàn thành phố.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Hiền đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Cơ quan điều tra cho rằng Hiền cùng một số đối tượng đã câu kết hình thành đường dây khép kín, từ khâu thu gom lợn bệnh tại Phú Thọ, Tuyên Quang, vận chuyển về Hà Nội, tổ chức giết mổ tập trung rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Nhà chức trách cũng cáo buộc các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, tạo điều kiện cho lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết, được đưa vào giết mổ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm này bị xác định đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt. Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát. Công ty này sau đó cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

Công an Hà Nội cho biết vụ án là kết quả đấu tranh của Phòng Cảnh sát kinh tế, đồng thời thể hiện quyết tâm xử lý các đường dây thực phẩm bẩn, nhất là những vụ việc có dấu hiệu tiếp tay của cán bộ trong khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ.