Đường dây mua bán 3 tấn pháo nổ từ Campuchia về TPHCM bị triệt phá

Ngày 24/11, Công an TPHCM thông tin về việc triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ số lượng lên đến 3 tấn.

Trước đó, Công an huyện Củ Chi phát hiện phát hiện Hà Xuân Châu (37 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cấu kết với các Trần Kim Giàu (53 tuổi, ngụ quận 4) hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ từ biên giới Campuchia về khu vực huyện Củ Chi. Sau đó, nhóm này phân phối pháo nổ theo chỉ đạo của người ở Campuchia (chưa rõ lai lịch) cho các đầu mối tại TPHCM và các tỉnh thành khác thông qua dịch vụ gửi hàng.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau thời gian điều tra, chiều 18/11, Công an huyện Củ Chi kiểm tra, bắt quả tang Châu cùng đồng bọn đang vận chuyển hàng cấm. Khám xét nhiều địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3 tấn pháo nổ các loại và nhiều tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã khởi tố bị can Hà Xuân Châu, Trần Kim Giàu về tội Vận chuyển hàng cấm. Đồng thời, nhà chức trách mở rộng vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.

Hồi đầu tháng 10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố Tăng Quốc Tiến (45 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) cùng 12 người khác trong đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ 6 tấn pháo nổ. Đây là đường dây liên quan đến pháo nổ lớn nhất cả nước từ đầu năm mà Công an TPHCM đã phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau, tỉnh Long An, tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội cùng triệt phá.