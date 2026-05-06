Mang 2 dao truy sát chủ quán sửa chữa ô tô vì mâu thuẫn cá nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Huy (trú ở xã Võ Miếu) về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Huy mang theo 2 con dao đến quán sửa chữa ô tô của anh T.D.P. tại khu Đình, xã Võ Miếu. Khi phát hiện anh P. đang ở trong cửa hàng, Huy rút dao bầu tấn công, đâm một nhát trúng vùng bụng người đàn ông này.

Thấy nạn nhân bỏ chạy ra ngoài, Huy tiếp tục đuổi theo, chém thêm một nhát trúng tay trái.

Đối tượng Lê Văn Huy đang bị điều tra về hành vi giết người (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi gây án, đối tượng Lê Văn Huy rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Người dân xung quanh kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cảnh sát hình sự Phú Thọ khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét và truy bắt đối tượng.

Trước sự truy bắt quyết liệt của công an, Huy đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.