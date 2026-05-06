Bắt 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, từng làm ở tụ điểm lừa đảo

Ngày 6/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 3 người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Khoảng 5h30 cùng ngày, tổ công tác chốt dân quân Cầu Trắng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Khi đến khu vực mốc 170/1 (ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu), cách ruộng lúa phía Campuchia khoảng 70m, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, đi bộ từ hướng Campuchia vào Việt Nam.

3 người đàn ông bị lực lượng biên phòng bắt giữ (Ảnh: Minh Huy).

Tổ công tác đã khống chế, kiểm tra hành chính. Ba người được xác định là Nguyễn Văn Tiến (24 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Huy Hoàng (36 tuổi, quê Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Ngọc (30 tuổi, quê Bắc Ninh).

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai ngày 5/5 đã tìm việc qua mạng xã hội rồi xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tiến và Ngọc vượt biên tại khu vực xã Bến Cầu, còn Hoàng đi theo hướng xã Phước Chỉ. Chưa đầy 24 giờ, cả 3 quay lại Việt Nam bằng đường bộ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định cả 3 từng sang Campuchia làm việc tại các tụ điểm tổ chức cờ bạc, lừa đảo trực tuyến. Tiến khai giai đoạn 2020-2023 làm việc tại khu King Crown (TP Bavet). Hoàng từng làm việc năm 2021 tại khu Tòa Chu Hải, thuộc khu chợ đêm Bavet.

Riêng Ngọc khai năm 2025 làm việc tại khu vực Kampot. Người này từng được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia giải cứu, bàn giao qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư vào ngày 17/10/2025, sau đó tiếp tục tìm đường xuất cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang phối hợp với công an các địa phương liên quan xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.