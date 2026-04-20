Dùng nhà ở làm kho chứa hơn 140kg ma túy, người đàn ông ở TPHCM lĩnh án tử

Sau một ngày xét xử, tối 20/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lập Sơn (39 tuổi) và Nguyễn Đức Thịnh (27 tuổi) mức án tử hình; Phan Thị Bích Trâm (31 tuổi, vợ Sơn) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan đến đường dây này, bị cáo Thongchaleun Youkhanthone (27 tuổi, quốc tịch Lào) cùng các đồng phạm khác bị tuyên án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh trên, Keobounmanh Heng (31 tuổi, quốc tịch Lào) bị phạt 20 năm tù.

Theo cơ quan tố tụng, người giữ vai trò cầm đầu là Lâm Thiên Hiệp đang bỏ trốn, bị truy nã. Trường hợp này được tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra.

Trước khi bị tuyên tử hình trong vụ án này, Nguyễn Lập Sơn từng có tới 6 tiền án về các tội như Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản, Đánh bạc…

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, Thongchaleun Youkhanthone cùng nhóm đồng hương được một phụ nữ quốc tịch Lào (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Tại tòa, bị cáo khai được hai người Lào tên "Nát" và "Say" thuê với tiền công 6.000 USD.

Nhóm này được trang bị ô tô, bố trí người đi cùng hỗ trợ và ngụy trang dưới vỏ bọc khách du lịch nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Các đối tượng nhập cảnh qua cửa khẩu Lao Bảo rồi di chuyển vào TPHCM.

Trên đường đi, nhóm đón thêm một người Việt Nam tên Thành. Khi đến Đà Nẵng, theo sự hướng dẫn của người này, các đối tượng nhận ma túy, cất giấu trên xe. Đến địa bàn huyện Hóc Môn cũ (TPHCM), nhóm giao cho các đầu mối theo sắp xếp.

Tại TPHCM, số ma túy trên được Lâm Thiên Hiệp chỉ đạo đàn em giao cho Nguyễn Lập Sơn cất giữ, phân phối tiêu thụ.

Tại tòa, Sơn khai được Hiệp rủ tham gia mua bán ma túy vào tháng 10/2023. Do không có việc làm, cần tiền trang trải sinh hoạt và tiền thuê nhà, Sơn đã đồng ý cho Hiệp sử dụng nơi ở tại huyện Hóc Môn cũ làm điểm cất giấu ma túy. Việc này được Sơn bàn bạc với vợ và cả hai đều đồng ý.

Theo thỏa thuận, Sơn được trả 6 triệu đồng mỗi tháng cùng 5,5 triệu đồng tiền thuê nhà. Hiệp cung cấp điện thoại cài sẵn ứng dụng Telegram để điều hành từ xa, còn Sơn trực tiếp nhận hàng, cất giấu, phân chia và giao ma túy theo chỉ đạo.

Từ tháng 11 đến cuối tháng 12/2023, Sơn nhiều lần tham gia hoạt động này. Đầu tháng 12/2023, Hiệp mang đến nhà Sơn hai thùng chứa khoảng 50-60kg ma túy tổng hợp cùng 15 bánh heroin. Cả hai đưa số ma túy này lên phòng ngủ để chia nhỏ, đóng gói và cất giấu.

Sau đó, theo chỉ đạo từ xa, Sơn mở cửa cho người đến nhận một thùng ma túy khoảng 12kg đem đi tiêu thụ. Những ngày tiếp theo, cứ cách 2-3 ngày lại có người đến lấy hàng và Sơn được trả công theo từng lần giao dịch.

Rạng sáng 25/12/2023, theo thông báo của Hiệp, đàn em là Võ Bá Thịnh tiếp tục chở ma túy đến nhà Sơn.

Khi đang chuyển lượng lớn ma túy lên xe để chuẩn bị rời đi, Thịnh bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 100kg ma túy. Khám xét nơi ở của Sơn, cảnh sát phát hiện thêm hơn 43kg ma túy được cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà.

Ngày hôm sau, Công an TPHCM phối hợp với Công an thị xã Đức Phổ cũ (Quảng Ngãi) bắt giữ Thongchaleun cùng các đối tượng liên quan, qua đó triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia.