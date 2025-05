Dùng chó nghiệp vụ ngăn "quái xế" náo loạn đường phố

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, hình sự và công an các xã tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình), tổ chức đợt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến thanh, thiếu niên.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an cùng 4 chó nghiệp vụ đã được huy động để xử lý các trường hợp gây mất an ninh trật tự, vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Một số trường hợp là thanh, thiếu niên vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông bị cơ quan công an xử lý (Ảnh: Công an Quảng Bình).

Sau 4 ngày triển khai các cuộc tuần tra, kiểm soát, cơ quan công an tại Quảng Bình đã phát hiện và xử lý 50 trường hợp vi phạm, trong đó có 26 người trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người cho phép, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện có dung tích lớn, không gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe…

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 22 mô tô, 26 giấy phép lái xe, dự kiến xử phạt số tiền gần 120 triệu đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình cũng huy động 544 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ, chia thành các tổ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên địa bàn thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan công an lập 154 biên bản (trong đó có 2 trường hợp liên quan đến ma túy). Trong số các trường hợp vi phạm, có 118 người độ tuổi thanh, thiếu niên.

Thời gian qua, vấn đề vi phạm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quảng Bình có liên quan đến thanh, thiếu niên diễn biến khá phức tạp.

Đặc biệt là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành từng nhóm, chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng… Những hành vi này khiến người dân cảm thấy bất an, lo sợ cho sự an toàn của bản thân và gia đình.