Dự Luật An ninh mạng sẽ cấm việc dùng AI để bôi nhọ cá nhân, tổ chức

Ngày 20/11, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) Bộ Công an tổ chức buổi tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 10.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, cho biết tại Kỳ họp này, Bộ Công an chủ trì xây dựng và trình 10 dự án luật.

Buổi tọa đàm tập trung trao đổi, làm rõ sự cần thiết ban hành, quan điểm, định hướng và những nội dung cơ bản của các chính sách, nhất là dự án Luật An ninh mạng được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015.

Buổi tọa đàm do Cục Truyền thông CAND tổ chức (Ảnh: Hải Nam).

Theo Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, các dự án được nghiên cứu, xây dựng để thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nhất là thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền 3 cấp.

Đồng thời, các dự án luật có nhiều nội dung cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, bảo đảm công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính...

Thượng tá Thắng cho hay, các dự án luật được sửa đổi, bổ sung cũng góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình thực tiễn thi hành, phù hợp với các quy định pháp luật quốc tế để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND (Ảnh: Hồng Nam).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã giải đáp các câu hỏi của phóng viên báo chí xoay quanh sự cần thiết ban hành, những nội dung mới của các dự án luật trong đó dự án Luật An ninh mạng nhận được nhiều sự quan tâm của các phóng viên báo chí.

Trước câu hỏi của phóng viên về tình trạng xuất hiện các hình ảnh, video clip sử dụng trí tuệ nhân tạo xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đang diễn ra hiện nay, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết đơn vị chủ trì soạn dự thảo Luật An ninh mạng đã bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm là hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo dựng các hình ảnh không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, theo Thượng tá Tùng, dự thảo Luật An ninh mạng cũng đã quy định các nền tảng cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong nước và cả nước ngoài phải xây dựng các giải pháp chủ động phát hiện các sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo không đúng sự thật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và chủ động gỡ, chặn, xóa bỏ các nội dung. Nếu không thực hiện là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Ảnh: Hồng Nam).

Liên quan đến những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về việc ban hành Luật An ninh mạng sẽ hạn chế quyền dân chủ, quyền con người..., dưới góc độ của một đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh cho biết năm 2018 khi Bộ Công an báo cáo chính phủ trình dự án Luật An ninh mạng năm 2018, các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét một cách toàn diện và kiên định với các quan điểm chỉ đạo, các lập trường chính trị.

Từ đó, các cơ quan có thẩm quyền khẳng định nội dung trong Luật An ninh mạng năm 2018 hoàn toàn không hạn chế dân chủ, hạn chế quyền con người, quyền công dân, không hạn chế hội nhập quốc tế và Luật An ninh mạng năm 2018 đã được thông qua với tỉ lệ phiếu cao và có hiệu lực phát huy rất tốt.

Theo ông, với sự sắp xếp điều chỉnh lại về chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan Nhà nước, một số bộ, ngành trong đó quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây chuyển về Bộ Công an, việc quy về một đầu mối quản lý Nhà nước là hoàn toàn phù hợp.