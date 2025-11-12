Đột nhập nhà dân trộm gần 40 con gà, ngan

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây, bà T.T.N. (40 tuổi, ở thôn Tứ Cường, xã Bắc Thụy Anh) trình báo với công an xã bị kẻ gian đột nhập chuồng trại, lấy trộm 10 con gà và 3 con ngan, trị giá khoảng 3,4 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Bắc Thụy Anh khẩn trương triển khai biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn. Sau 3 giờ, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ Lê Khánh Thành, 30 tuổi, ở thôn Minh Vũ, xã Đông Thụy Anh.

Lê Khánh Thành và vật chứng (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Thành khai trước đó rạng sáng 2/11, đã trộm 17 con gà và 5 con ngan của ông V.V.S., ở thôn Đông Đoài, xã Bắc Thụy Anh.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Khánh Thành để xử lý theo quy định.