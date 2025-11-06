Bắt trộm gà và thóc bán lấy tiền tiêu xài

Công an xã Hợp Tiến (Hải Phòng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Phương (SN 1993, trú tại thôn Cổ Pháp, xã An Phú, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Duy Phương thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời gian qua, trên địa bàn xã Hợp Tiến xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản, chủ yếu là vật nuôi và nông sản. Kẻ gian lợi dụng sơ hở của người dân để đột nhập, lấy trộm tài sản mang bán.

Qua điều tra, công an xác định Phương là người thực hiện ba vụ trộm tại xã Hợp Tiến và xã An Phú. Đối tượng đột nhập nhà dân bắt trộm gà và thóc đem bán lấy tiền tiêu xài.

Công an xã Hợp Tiến khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Khi phát hiện vụ việc nghi vấn, người dân cần báo ngay cho Công an xã Hợp Tiến hoặc liên hệ Thiếu tá Tăng Hữu Đức, Phó Trưởng Công an xã, qua số điện thoại 0974.724.471 để được xử lý kịp thời.