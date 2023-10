"Ngọc Trinh bị khởi tố là hậu quả của sự thiếu hiểu biết pháp luật"

Như Dân trí thông tin, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ở quận 7) về tội Gây rối trật tự công cộng. Liên quan tới vụ án, Trần Xuân Đông (người dạy Ngọc Trinh lái xe, 37 tuổi, ở quận 4) bị khởi tố về các tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng Đông tổ chức, thực hiện việc điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm. Cả hai còn cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng clip lên mạng xã hội gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Hình ảnh Ngọc Trinh đi mô tô bỏ 2 tay (Ảnh: Cắt từ clip).

Trả giá cho hành động coi thường pháp luật

Chứng kiến việc Ngọc Trinh bị khởi tố, độc giả Hoàng Linh bình luận: "Hành vi không thực sự quá nghiêm trọng, nhưng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Đây là hậu quả của sự thiếu hiểu biết kiến thức pháp luật, là bài học không chỉ cho Trinh mà tất cả mọi người về việc trước khi làm bất kỳ điều gì, nên tìm hiểu hoặc tìm kiếm sự tư vấn của những người hiểu biết pháp luật để tránh tình huống xấu xảy ra".

"Trả giá cho hành động coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Đây cũng là sự việc để răn đe những kẻ thích khoe khoang, khoe mẽ, cho họ bớt ngông cuồng. Đề nghị xử lý thật nghiêm, không cho tại ngoại", độc giả Tuyen chia sẻ.

"Dù bạn giàu hay nghèo, làm nông hay làm CEO thì "việc học" nó rất quan trọng", chủ tài khoản Hoang Tran châm biếm.

Trong khi đó, một số người lại cho rằng việc xử lý hình sự đối với Ngọc Trinh là quyết định có phần "nặng tay". Bình luận về sự việc, anh Quốc Dũng Nguyễn cho rằng: "Mặc dù không có thiện cảm với cô người mẫu này nhưng cá nhân tôi nhận thấy cơ quan pháp luật có phần nặng tay. Áp dụng mức phạt hành chính thật nặng để răn đe có lẽ sẽ thuyết phục hơn".

Pháp luật quy định ra sao về hành vi của Ngọc Trinh?

Theo dõi sự việc, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) chia sẻ, dưới góc nhìn khoa học pháp lý, tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 được hiểu là hành vi làm náo động trật tự ở nơi công cộng, xâm phạm trực tiếp những nội quy, quy tắc, điều lệ... về trật tự ở những nơi công cộng; vi phạm nếp sống văn minh, quy tắc của cuộc sống xã hội, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người khác.

Về mặt khách quan, người phạm tội là người có hành vi gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt hành chính hay bị kết án về hành vi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Hành vi có thể thể hiện dưới các hành động như càn quấy, hành hung người khác (nhưng chưa gây thương tích) ở những nơi đông người, hò hét, đuổi đánh nhau trên đường phố hay phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, chèn ép phương tiện trên đường...

Đối với khái niệm "nơi công cộng", đây được hiểu là những nơi tập trung đông người như công viên, rạp hát, nhà ga, bến xe, đường phố... có nhiều người qua lại hoặc cũng có thể là nơi trao đổi hàng hóa, nơi vui chơi giải trí của công dân.

Về mặt chủ thể, người thực hiện hành vi là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự còn về mặt ý chí chủ quan, hành vi được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

Đối với hành vi của Ngọc Trinh, luật sư Giáp nhìn nhận về không gian, hành vi trên được thực hiện ở đường giao thông, do đó được coi là nơi công cộng. Về mức độ nguy hiểm cho xã hội, hành vi trên thực hiện ở khu vực và thời điểm vắng người qua lại nên mức độ nguy hiểm là không quá cao.

Tuy nhiên, do có nhiều người theo dõi nên việc người mẫu này quay clip và đưa lên mạng xã hội để mọi người cùng xem đã gây ảnh hưởng xấu tới môi trường an ninh mạng, tác động xấu tới an ninh trật tự, an toàn xã hội và làm tiểm ẩn nguy cơ về việc những người chứng kiến có thể bắt chước làm theo.

Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân "làm xiếc" trên đèo Hải Vân (Ảnh cắt từ clip).

"Trên thực tế, hồi tháng 5 vừa qua, Nguyễn Thế Anh (35 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, cùng ở TP Huế), những người "làm xiếc" cùng xe máy trên đèo Hải Vân, đã bị TAND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, tuyên án về tội Gây rối trật tự công cộng. Về tính chất, hành vi của cặp vợ chồng này cũng gần tương tự với trường hợp của Ngọc Trinh.

Do đó, việc Công an TP.HCM khởi tố Ngọc Trinh về tội Gây rối trật tự công cộng, dù hơi nặng tay, nhưng là quyết định có cơ sở, nhằm mục đích răn đe, cảnh tỉnh những người đã và có ý định thực hiện hành động tương tự", ông Giáp bình luận.

Hoàng Diệu