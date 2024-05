Đôi vợ chồng bị giam oan, mang thân phận bị can suốt 8 năm

Trầy trật kêu oan suốt 8 năm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định sử dụng đất đai đối với vợ chồng ông Lê Trường (59 tuổi) và bà Tôn Nữ Kim Loan (67 tuổi), cùng trú tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.

Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trường và bà Loan. Sau 8 năm, vợ chồng ông Trường chính thức được tự do.

Vợ chồng ông Trường bị giam oan 4 tháng và được minh oan sau 8 năm ròng (Ảnh: Thúy Diễm).

Được minh oan sau thời gian dài gửi đơn thư khắp nơi, vợ chồng ông Trường trào nước mắt khi nhận quyết định đình chỉ điều tra từ cơ quan công an.

Ông Trường cho biết, 8 năm qua là những tháng ngày khổ sở của vợ chồng ông. Sau khi bị tạm giam oan 4 tháng, được thả về ông bà lại chịu sự dè bỉu, ánh mắt khinh bỉ của người dân và khốn khổ khi ngần ấy năm bị quản thúc, cấm đi khỏi địa phương.

"Sau khi bán đất cho 2 người dân, vợ chồng tôi bị đơn thư, sau đó bị công an vào nhà bắt giam trước sự ngỡ ngàng của người thân, hàng xóm. Vợ chồng tôi chịu biết bao thiệt hại, biết bao điều tiếng. Nhiều người nói nếu chúng tôi không có tội hà cớ gì bị công an tới nhà còng tay", ông Trường nói.

Cũng theo ông Trường, trước khi bị bắt, vợ chồng ông ngoài làm nương rẫy còn kiêm việc kinh doanh phân bón hữu cơ. Tuy nhiên, kể từ khi bị bắt giam, công việc trì trệ, giấy tờ, sổ sách kinh doanh bị mất nên thiệt hại khoảng 300 triệu đồng tiền người khác nợ, chưa kể rẫy nương bỏ hoang, cây trồng chết vì không người chăm sóc.

Ông Trường kể về những tháng ngày khốn khổ bị kỳ thị khi vợ chồng mang thân phận bị can (Ảnh: Thúy Diễm).

"Thời điểm vợ chồng tôi bị bắt, con gái đang năm 2 đại học, cháu sốc về tâm lý, may có người thân động viên cháu mới tiếp tục theo học, còn con trai đang học cấp 2 cũng xin nghỉ học luôn. Những gì xảy ra gây thiệt hại quá nặng nề nên vợ chồng tôi quyết tâm kêu oan bằng được", bà Loan tiếp lời.

Đến nay, việc kêu oan thành công, vợ chồng ông Trường đã có đơn yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Đắk Glong và Công an huyện này bồi thường các tổn thất tinh thần, vật chất cho vợ chồng ông với tổng số tiền trên 4,2 tỷ đồng.

Ông bà cũng yêu cầu được xin lỗi công khai, thông tin xin lỗi phải được đăng tải trên các cơ quan báo đài.

"Bỗng dưng" đi tù sau khi bán đất

Theo hồ sơ, vào tháng 5/2004, Lâm trường Đắk Ha giao khoán khoảng 20ha đất lâm nghiệp tại tiểu khu 1686 cho ông Ngô Trường Giang (thời điểm này là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Đắk Nông).

Đến năm 2010, ông Giang đã chuyển nhượng diện tích đất này cho ông Trần Văn Sơn (Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận) với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Năm 2011, ông Sơn đã chuyển nhượng lại cho vợ chồng ông Trường với giá 2 tỷ đồng. Thời điểm này, việc mua bán bằng giấy viết tay, chưa có giấy chứng nhận sử dụng đất.

Tháng 12/2014, vợ chồng ông Trường bán 5,2ha đất cho ông Vũ Văn Lợi và ông Đinh Hải Đăng (cùng trú xã Đắk Ha) với tổng số tiền 700 triệu đồng. Đôi bên mua bán với nhau bằng giấy viết tay và thống nhất khi bàn giao đất sẽ mời cán bộ địa chính xã đến phân ranh giới đất nhưng bị cán bộ từ chối đo đạc.

Sau đó, ông Lợi và ông Đăng đưa máy móc vào cải tạo đất, xảy ra tranh chấp đất với bà Nguyễn Thị Hoàng Lan (trú thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông) và bị bà Lan phát đơn lên chính quyền. Thời gian sau đó, bà Lan đã rút đơn.

Trong thời gian này, ông Lợi và ông Đăng yêu cầu vợ chồng ông Trường giao đất nhưng chưa thực hiện. Cùng thời điểm này, phía UBND xã Đắk Glong cùng Lâm trường Đắk Ha đang phối hợp xem xét vụ việc liên quan đất rừng. Tuy vậy, tháng 1/2016, ông Lợi và ông Đăng đã làm đơn tố cáo vợ chồng ông Trường về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/5/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G'long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trường, bà Loan để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phía VKSND huyện này cũng có quyết định phê chuẩn sau đó.

Hồ sơ vụ việc sau đó được Công an huyện Đắk Glong chuyển cho Công an tỉnh Đắk Nông. Sơ kết điều tra vụ án, Công an tỉnh Đắk Nông xác định hành vi của vợ chồng ông Trường không có dấu hiệu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có dấu hiệu phạm tội Vi phạm về quy định sử dụng đất đai và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Đắk Glong tiếp tục điều tra.

Ngày 15/9/2016, vợ chồng ông Trường được VKSND huyện Đắk Glong ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện trả tự do cho vợ chồng ông Trường. Quá trình về địa phương, khi cơ quan tiến hành tố tụng có giấy triệu tập, các bị can phải có mặt.

Vợ chồng ông Trường yêu cầu được công khai xin lỗi, bồi thường (Ảnh: Thúy Diễm).

Đến tháng 6/2018, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Trường và bà Loan thành tội Vi phạm về quy định sử dụng đất đai. Cả hai bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Quá trình điều tra thu thập chứng cứ, tài liệu, mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong xác định hành vi của vợ chồng ông Trường không đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm về quy định sử dụng đất đai.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tạ Đình Đề, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết đã nhận được đơn yêu cầu bồi thường của vợ chồng ông Lê Trường, sẽ thực hiện nghiêm túc đúng quy định pháp luật.

"Hiện tại tôi giao cho Thanh tra của Viện thành lập tổ đi kiểm tra toàn bộ nội dung này, báo cáo lãnh đạo Viện để có kế hoạch cụ thể. Đối với các cá nhân liên quan vụ việc, chúng tôi đang cho thẩm tra lại mới có kết quả cuối cùng", ông Đề cho hay.

Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã tiếp nhận các thông tin về vụ việc và cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan trả lời báo chí.