Đối tượng thứ 3 trong vụ cướp 1 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc ra đầu thú

Chiều 15/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, sau khi khởi tố bị can, ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Dương Đức Luân (SN 2000, trú tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) truy bắt và vận động Luân đầu thú.

Chiều 14/3, Luân tới trụ sở công an đầu thú và giao nộp trên 311 triệu đồng được chia từ khoản tiền 1 tỷ đồng cướp giật được với hai đồng bọn là Nguyễn Hoài Nam (25 tuổi, trú phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, trú xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương).

Dương Đức Luân chỉ nơi bỏ lại xe máy Honda Vision ở gầm cầu Thăng Long rồi bỏ trốn (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã thu giữ được chiếc xe máy Honda Vision màu xanh, được các đối tượng sử dụng để gây án, tại khu vực gầm cầu đường tránh cầu Thăng Long, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Luân đã dùng chiếc xe này chở Nguyễn Văn Hùng đi cướp giật số tiền trên.

Như Dân trí thông tin trước đó, do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài cá nhân, 3 đối tượng trên đã tham gia nhóm Facebook "Hội Những Người Vỡ Nợ…".

Sau khi tìm được người "chung ý tưởng", Luân, Nam và Hùng đã nhắn tin riêng hẹn gặp gỡ, thống nhất đi cướp giật tài sản của những người rút tiền từ ngân hàng trên địa bàn TP Vĩnh Yên.

Công an cho biết, bị can Nguyễn Văn Hùng có 4 tiền án và trực tiếp cướp giật 1 tỷ đồng để trong túi xách của chị T. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Chiều 8/3, sau khi quan sát thấy chị P.T.T. rút 1 tỷ đồng từ một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP Vĩnh Yên, Nguyễn Hoài Nam lập tức thông báo cho Hùng, Luân bám theo ô tô và ra tay cướp giật số tiền để trong túi xách của chị T., rồi tẩu thoát.

Bỏ chạy về Hà Nội, 3 đối tượng đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường khác nhau, thay đổi quần áo ban đầu để che giấu hành tung rồi chia nhau số tiền 1 tỷ cướp được.

Nguyễn Hoài Nam, 25 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội đã ra đầu thú tại cơ quan công an trước đó (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Cướp giật tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 171 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Hùng và Dương Đức Luân.