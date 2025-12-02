Đôi tình nhân biến phòng trọ thành xưởng chế biến hàng cấm

Ngày 2/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Viết Anh Dũng (25 tuổi, trú xã Thiên Cầm) và Lê Thị Mạo (26 tuổi, trú xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, cảnh sát phát hiện một nhóm trên ứng dụng Telegram chuyên giao dịch ma túy dạng cỏ tẩm ướp (Tobaco) với số lượng lớn.

Nguyễn Viết Anh Dũng và Lê Thị Mạo bị bắt cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Dũng và Mạo là 2 đối tượng chủ chốt. Cả 2 có quan hệ tình cảm và sống chung tại phòng trọ trên đường Nam Ngạn, phường Thành Sen, Hà Tĩnh.

Tại đây, Dũng mua dung dịch và thực vật dạng sợi để tự tẩm ướp thành ma túy rồi lôi kéo Mạo tham gia tiêu thụ nhằm kiếm lời.

Chiều 19/11, cảnh sát bắt quả tang cặp đôi này đang mang theo 3 gói ma túy giao cho khách. Khám xét khẩn cấp phòng trọ, cảnh sát thu giữ 1kg ma túy thành phẩm, 9kg thảo mộc khô, 11 chai dung dịch ma túy dùng để tẩm ướp cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Dũng khai đã bán ma túy cho nhiều người ở các tỉnh như Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng, Đắk Lắk và Cà Mau. Mạo là người trực tiếp hỗ trợ trong hoạt động mua bán để cùng hưởng lợi.

Kết luận giám định cho thấy mẫu Tobaco thu giữ chứa chất MDMB-4e-PINACA - một loại chất hướng thần cực mạnh. Cơ quan công an cho biết Dũng từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Thời gian gần đây, tình trạng sử dụng và mua bán trái phép ma túy dạng tẩm ướp diễn biến phức tạp. Loại ma túy này có giá rẻ, dễ ngụy trang dưới dạng thuốc lào, sử dụng đơn giản nên đặc biệt nguy hiểm đối với giới trẻ, nhất là học sinh.