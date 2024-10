Bệnh nhân xơ gan cầm đầu đường dây ma túy, biến phòng bệnh thành "hang ổ"

Ngày 14/10, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Võ Văn Khuê (51 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An) điều hành, thu giữ 50 gói ma túy, trọng lượng gần 100g.

Theo tài liệu điều tra, Khuê bị bệnh xơ gan nặng, phải nhập viện tuyến tỉnh điều trị.

Trong thời gian điều trị bệnh trong viện, Khuê đã thuê Nguyễn Văn Thi (27 tuổi, trú xã Nhân Thành, huyện Yên Thành) chăm sóc. Trên thực tế, nhiệm vụ của Thi là thay Khuê nhận và giao ma túy.

Dù đang điều trị tại bệnh viện nhưng Võ Văn Khuê vẫn điều hành đường dây ma túy (Ảnh: P. Thủy).

Ma túy được ngụy trang trong các túi hoa quả để đưa vào bệnh viện. Sau khi nhận được hàng, Khuê chia nhỏ, cất giấu trong nhà vệ sinh phòng bệnh. Khi có khách mua, Khuê giao cho Thi đi giao. Địa điểm giao hàng chủ yếu ở khu vực trước cổng hoặc trong khuôn viên bệnh viện.

Sau thời gian dài theo dõi, củng cố chứng cứ, trưa 30/9, Công an thành phố Vinh bắt giữ Thi khi người này đang giao ma túy cho Lê Văn Diệu (29 tuổi, trú thị xã phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Võ Văn Khuê cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Mở rộng chuyên án, Công an thành phố Vinh bắt giữ Trần Hà Thăng (53 tuổi, trú xã Tùng Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh), là người chuyên cung cấp ma túy cho Khuê.

Từ lời khai của Thăng, ngày 12/10, công an bắt giữ Quang Văn Điệp (58 tuổi) và vợ là Lô Thị Thanh (57 tuổi, cùng trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Vợ chồng Thanh là đầu mối ma túy cung cấp cho Thăng thông qua "người vận chuyển" là Phạm Kim Thông (63 tuổi, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.