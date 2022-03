Đôi nam nữ bị thương nặng khi truy đuổi 2 tên cướp điện thoại

Ngày 25/3, Công an quận Bình Thạnh - TPHCM cho biết đang lập hồ sơ, lấy lời khai của Trương Minh Phát (18 tuổi, quê Long An) và Đỗ Quốc Tiến (19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Tiến (bên trái) và Phát lúc bị bắt (Ảnh: A.X).

Theo cơ quan công an, trưa 21/3, Tiến điều khiển xe máy chở theo Phát rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh tìm người dân sơ hở, ra tay cướp giật.

Đến đường Ung Văn Khiêm, cả 2 áp sát xe máy của anh N.Đ.K. (20 tuổi) và giật điện thoại iPhone 13 của chị T.L.D.K. (19 tuổi) đang ngồi phía sau rồi tăng ga tẩu thoát. Cả 2 cùng quê Đồng Nai.

Bị cướp, anh K. tri hô, đuổi theo đến giao lộ Ung Văn Khiêm - Nguyễn Gia Trí thì bị Phát xịt hơi cay vào mặt. Anh K. loạng choạng tay lái, va vào xe taxi rồi ngã xuống đường. Cả 2 được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tang vật vụ việc (Ảnh: A.X).

Từ dữ liệu thu thập được, Công an quận Bình Thạnh xác định Phát và Tiến là 2 đối tượng giật điện thoại iPhone của chị K. nên tiến hành bắt giữ vào ngày 22/3.

Tại trụ sở công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội. Công an quận Bình Thạnh đang mở rộng điều tra do tình nghi Phát và Tiến thực hiện nhiều vụ cướp giật khác với thủ đoạn tương tự.