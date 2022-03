Xôn xao tin người phụ nữ bị xịt hơi cay cướp điện thoại khi chờ đón con

Ngày 6/3, mạng xã hội chia sẻ thông tin vụ một người phụ nữ bị xịt hơi cay, cướp điện thoại trên đường N4 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM) gây bức xúc dư luận.

Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, người phụ nữ đứng trên đường N4 đợi đón con tan học thì bất ngờ bị 2 người nam áp sát xịt hơi cay, giật phăng điện thoại trên tay.

Nội dung vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Hoảng loạn, nạn nhân nhảy khỏi xe hô hoán và bị 2 nam thanh niên khác chạy tới đe dọa rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Sáng 7/3, anh V.T.C. (Đội trưởng đội bảo vệ khu dân cư C.) cho biết, nạn nhân là người vãng lai và nhóm cướp manh động khi dùng hơi cay tấn công để cướp tài sản giữa ban ngày.

"Lúc nghe nạn nhân tri hô, nhân viên bảo vệ có đuổi theo nhưng bị xe máy của người dân cản lại nên không bắt được kẻ cướp", anh C. cho hay.

Đoạn đường người phụ nữ bị xịt hơi cay cướp điện thoại (Ảnh: Hoàng Thuận).

Theo anh C., đường N4 là lối đi chung của nhân viên siêu thị kế bên và cư dân nên đội bố trí lực lượng bảo vệ tuần tra thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ đến chụp hình, quay clip, lơ là tài sản, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi cướp giật.

Tiếp nhận thông tin từ phóng viên, ông Trần Thới Đông, Chủ tịch UBND phường Sơn Kỳ cho biết chưa nhận được báo cáo từ Công an phường và sẽ tăng cường lực lượng công an tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự.