Tạm đình chỉ điều tra vụ bé gái 15 tuổi tố bị hiếp dâm nhiều lần

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 19/11/2020, ông T.V.C. (SN 1940, ngụ xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đến Công an xã Tân Trung trình báo về việc cháu nội là T.N.T.Y. (SN 2007) bị đối tượng N.Q.H. (SN 1980, ngụ tỉnh Long An, anh rể Y.) hiếp dâm nhiều lần tại nhà ông C.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Cà Mau đã cử đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương giám định, làm hồ sơ hiện trường. Đến ngày 22/3/2021, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Công an Cà Mau tạm đình chỉ vụ án bé gái tố bị hiếp dâm nhiều lần (Ảnh minh họa).

Sau một thời gian điều tra, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết do trong quá trình điều tra đến nay chưa xác định được bị can nhưng thời hạn điều tra vụ án hình sự đã hết, nên Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ điều tra vụ án này.