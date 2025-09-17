Diễn viên Lan Phương được quyền nuôi 2 con sau khi ly hôn chồng Tây

Chiều 17/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con giữa nữ diễn viên Lan Phương và chồng là ông David Duffy (người gốc Anh, sinh tại Úc).

Trình bày tại tòa, diễn viên Lan Phương cho biết quen ông David từ năm 2017, đến năm 2018 họ đăng ký kết hôn.

Khi mang thai con đầu lòng, nữ diễn viên phát hiện chồng đi bar, nhắn tin tán tỉnh phụ nữ khác nhưng ông David phủ nhận.

Trong thời gian chung sống, diễn viên Lan Phương cho biết bản thân bị bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý, bị chồng kiểm soát các thiết bị điện tử, mạng xã hội.

Đỉnh điểm vào năm 2021 khi Lan Phương mở quán cà phê cô bị chồng liên tục chỉ trích.

Nữ diễn viên Lan Phương (Ảnh: FBNV).

Sau nhiều mâu thuẫn, đến tháng 5 vừa qua nữ diễn viên nộp đơn ly hôn đơn phương.

Về phía ông David phủ nhận việc bạo hành và cho rằng vợ bị trầm cảm sau sinh.

Lúc đầu ông phản đối ly hôn nhưng sau khi nghe vợ trình bày tại tòa, ông thừa nhận không thể hàn gắn tình cảm nên đồng ý chấm dứt hôn nhân.

Trình bày tại tòa về tranh chấp giành quyền nuôi con, ông David cho biết bản thân thu nhập 160 triệu đồng mỗi tháng, có nhiều tài khoản tiết kiệm, đang thuê căn hộ hai phòng ngủ giá 23 triệu đồng.

Ông David khẳng định đủ khả năng nuôi con, không cần Lan Phương hỗ trợ.

Diễn viên Lan Phương phản đối và trình bày chi phí nuôi hai con mỗi năm khoảng 1,4 tỷ đồng nhưng thu nhập của David chỉ hơn 1,9 tỷ đồng, khó đảm bảo mức sống như hiện tại.

Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện kiểm sát cho biết đã nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ, lấy ý kiến người con lớn của nữ diễn viên.

Viện kiểm sát đánh giá cả diễn viên Lan Phương và ông David đều có thu nhập cao nhưng nữ diễn viên có nơi ở ổn định, con út còn nhỏ cần ở gần mẹ.

Do đó Viện kiểm sát viên đề nghị giao cả hai bé cho mẹ trực tiếp chăm sóc. Để đảm bảo cuộc sống của các bé, ông David phải cấp dưỡng nuôi con 40 triệu đồng/tháng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát.

Do hai bên không phát sinh tài sản và công nợ chung nên tòa không xem xét và các bên có quyền kháng cáo trong 15 ngày.