Đi chợ trên mạng, người đàn ông mất hơn 1,7 tỷ đồng

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã tiếp nhận đơn của anh N.C. (SN 1981, trú tại tỉnh Gia Lai) về việc bị lừa đảo hơn 1,7 tỷ đồng sau khi "mua hàng hưởng hoa hồng" trên TikTok.

Theo trình báo, ngày 1-19/9, anh C. kết bạn và nhắn tin qua ứng dụng Messenger với một tài khoản Facebook có tên là “Lê Diệu Thanh Cầm”.

Dù công an khuyến cáo nhưng nhiều người dân vẫn bất cẩn mất tiền oan với chiêu trò mua hàng hưởng hoa hồng trên không gian mạng (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Tài khoản này giới thiệu cho anh C. một trang TikTok là nơi mua bán nhiều mặt hàng cao cấp gồm: nước hoa, đồng hồ, đồng thời thông tin rằng khi tham gia mua hàng trang này sẽ hưởng hoa hồng 8-10%/sản phẩm.

Tin tưởng, anh C. truy cập vào trang TikTok được giới thiệu để mua hàng. Sau đó, anh C. đã chuyển khoản 18 lần vào 2 tài khoản ngân hàng mang tên Công ty TNHH TMDV Đầu tư Kclian và Công ty NovaDigital Service Co. LTD, tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng, với hy vọng được nhận tiền hoa hồng.

Đến ngày 5/10, anh C. được trang TikTok gửi lại lịch sử thanh toán tiền mua hàng và hoa hồng là hơn 2,2 tỷ đồng.

Thấy tiền đã tăng cao so với tiền gốc bỏ ra, anh C. thực hiện thao tác rút tiền thì nhận được thông báo giao dịch bị chặn, không rút được tiền. Lúc này, anh C. biết bị lừa nên đến công an trình báo.