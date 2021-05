Đề nghị truy tố nhóm "khủng bố" quán phở Hòa Pasteur để đòi nợ

Dân trí Cơ quan cảnh sát điều tra công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển Viện Kiện sát đề nghị truy tố các bị can trong vụ tạt sơn, mắm tôm vào quán phở Hòa Pasteur để đòi nợ.

Theo đó, Công an TPHCM đề nghị truy tố bị can Phạm Phong Phú (SN 1972), Khương Đình Đồng (SN 1991), Lê Văn Công (SN 1992), Nguyễn Xuân Tùng (SN 1991), Phạm Thành Đô (SN 1978) và Nguyễn Đình Đức (SN 1985) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan vụ việc, Trần Anh Tuấn (con rể ông chủ quán Phở Hòa) cũng bị đề nghị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, TAND TPHCM trả hồ sơ yêu cầu làm rõ một số vấn đề, đồng thời tòa nghi ngờ có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Quá trình điều tra bổ sung thì bị can Nguyễn Đình Đức bị bắt theo lệnh truy nã. Trước đó, Đức bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã.

Quán phở Hòa bị "khủng bố" bằng mắm tôm, sơn...

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định đối tượng tên Nguyễn Xuân Nam (SN 1989, tại Thanh Hóa) có liên quan tới vụ án nên quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nam. Tuy nhiên, Nam không có mặt tại địa phương và không rõ nơi cư trú nên Công an TPHCM quyết định truy nã. Ngày 13/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định tạm đình chỉ điều tra. Công an TPHCM sẽ tiếp tục tổ chức, xác minh truy bắt và xử lý sau.

Đáng chú ý, bị can Nam từng bị TAND TPHCM tuyên phạt 15 năm tù về tội giết người và cướp tài sản. Nam mới chấp hành xong hình phạt tù được 3 tháng thì phạm tội trong vụ án này.

Kết luận điều tra xác định, gia đình ông Phạm Tùng L. là chủ quán phở Hòa (trên đường Pasteur, Quận 3, TPHCM), còn Trần Anh Tuấn là con rể ông L.. Trước đây, do kinh doanh thua lỗ, Tuấn thế chấp tài sản để vay tiền của nhiều người, trong đó có vay của Phạm Phong Phú và Khương Đình Đồng. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 4/2019, Tuấn vay của Phú 6 lần, tổng cộng 3,5 tỷ đồng, với lãi suất 12 - 15%/tháng. Còn Đồng từng bảo lãnh cho Tuấn vay 200 triệu đồng.

Sau nhiều lần nhóm cho vay đến quán phở Hòa đòi nợ, Tuấn đã trả nợ. Ngày 1/7/2019, Tuấn tiếp tục nhờ Đồng bảo lãnh vay 200 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận 4%/ngày của một người không rõ lai lịch. Tuấn trả lãi 10 ngày thì tắt điện thoại, bỏ nhà đi nên Đồng phải trả lãi thay cho Tuấn.

Ngày 22/7/2019, Đồng cùng Công đến quán phở Hòa gặp anh vợ của Tuấn nói Tuấn nợ 200 triệu đồng và yêu cầu gia đình vợ Tuấn phải trả thay nhưng gia đình không đồng ý.

Lúc này, Phú từ quán phở Hòa đi ra và cho biết Tuấn cũng đang nợ Phú 5 tỷ đồng và đã bỏ trốn. Đồng nói sẽ cho đàn em tạt sơn pha mắm tôm vào quán phở Hòa gây áp lực buộc Tuấn phải ra gặp mặt trả nợ hoặc buộc gia đình vợ Tuấn phải trả nợ thay. Phú đồng ý với kế hoạch này.

Sau đó, Đồng nhờ Nam thuê Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Thành Đô tạt sơn quán Phở Hòa. Đồng tiếp tục nhờ Lê Văn Công mua sơn, mắm tôm, bịch ni lông, dây thun rồi về trộn lại với nhau.

Sau khi chuẩn bị công cụ phạm tội, Đồng thuê đàn em đến quán phở Hòa rồi thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, lần 1 là vào khoảng 1h ngày 23/7/2019, Đô chở Tùng ngồi sau cầm 4 bịch ni lông đựng mắm tôm pha sơn ném vào quán phở Hòa. Lần 2 là vào khoảng 3h ngày 26/7/2019, Đô chở Tùng ngồi sau ném 2 bịch mắm tôm pha sơn vào quán phở Hòa.

Lần 3, Đồng bàn với Phú dẫn đàn em đến quán phở Hòa, chia nhau mỗi người một bàn ngồi từ sáng đến chiều. Khoảng 18h ngày 29/7/2019, Đồng, Công, Tùng, Đô, Nam cùng đàn em đến quán đòi nợ. Tổng cộng Đồng cùng 19 người chia nhau ngồi các bàn trong quán, nếu có khách đến ăn thì xua đuổi đi bàn khác, gây áp lực cho việc kinh doanh để gia đình vợ Tuấn trả nợ thay Tuấn. Trong đó, một người trong nhóm bỏ một con gián vào tô phở và la lớn. Sau đó, công an phường đến giải quyết thì cả bọn đi về.

Từ đó, Đồng và Phú thống nhất sẽ tạt sơn, mắm tôm vào ban ngày, lúc quán đông khách và trời mưa để tránh bị công an truy đuổi. Tuy nhiên, Đồng và Phú chưa kịp thực hiện thì vào sáng 31/7/2019, một nhóm khác đã thực hiện trước.

Ngày 4/8/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt giữ những người kể trên.

Riêng với Trần Anh Tuấn, 3 ô tô Mercedes S350, Lexus RX350, Audi Q7 mà Tuấn thế chấp cho Phú là xe không rõ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc bất hợp pháp, đã thế chấp cho ngân hàng... Tuấn đã làm giả giấy tờ các xe này rồi nhờ Phú, Đồng đứng ra bảo lãnh thế chấp xe cùng giấy tờ vay tiền từ người khác. Bị can Tuấn không tham gia trong việc tạt sơn, mắm tôm vào quán phở Hòa.

Hồng Lĩnh