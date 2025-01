Đề nghị truy tố người đàn ông đánh cô gái giữa đường ở TPHCM

Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Bùi Thanh Khoa (SN 1984, ngụ quận 10) về tội Cố ý gây thương tích. Khoa là người đã có hành vi đánh cô gái giữa đường Khánh Hội, quận 4.

Bùi Thanh Khoa bị đề nghị truy tố về tội Cố ý gây thương tích (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo kết luận điều tra, sáng 9/12/2024, chị Q.T.T.A. (SN 2001, ngụ quận 1) chạy xe máy trên đường Khánh Hội, bị Khoa ép vào dải phân cách. Vụ việc khiến xe của chị A. va chạm phía sau xe của Khoa.

Lúc này, Khoa dừng xe, quay lại đánh liên tiếp vào mặt cô gái, làm nạn nhân ngã giữa đường. Tiếp đó, Khoa dùng cùi chỏ đánh vào đỉnh đầu, rồi đá vào mặt nạn nhân. Khi chị A. đứng dậy, Khoa tiếp tục dùng tay đánh vào người, cho đến khi người đi đường can ngăn.

Sau khi bị Khoa đánh gây thương tích, chị A. đến Công an phường 4, quận 4, trình báo sự việc và đến Bệnh viện quận 4 để khám. Giấy chứng thương của Bệnh viện quận 4 ghi nhận nạn nhân bị chấn thương, sưng vùng gò má phải, bầm niêm mạc miệng vùng môi dưới.

Công an quận 4 xác định, hành vi của Khoa thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật. Ngoài ra, hành động đánh người của Khoa được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây ra bức xúc trong quần chúng nhân dân, nên cần phải được xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Do đó, đơn vị đã khẩn trương hoàn tất kết luận điều tra, để sớm đưa bị can ra xét xử.