Đề nghị truy tố kẻ bắt cóc bé gái đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc

Ngày 29/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa) về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là bé L.M.C. (3 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An).

Trước đó, chiều 2/10/2023, Sơn đến trường mầm non đón con và đón luôn bé C.. Sau khi gửi con về nhà nội, Sơn thuê ô tô đưa bé C. bỏ chạy về hướng TPHCM. Quá trình di chuyển, nghi phạm liên tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu gia đình bé C. chuyển 2 tỷ đồng tiền chuộc.

Khoảnh khắc Sơn bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi tới TPHCM, Sơn gửi cháu bé tại khách sạn Song Hoa phường An Phú, TP Thủ Đức. Tiếp đó, người này đi xe khách Phương Trang để bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng.

Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Long An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM vào cuộc điều tra.

Cảnh sát chia làm nhiều mũi, lần theo dấu vết nghi phạm cũng như chốt chặn kiểm tra các phương tiện trên tuyến đường kẻ bắt cóc di chuyển.

Đến tối 2/10/2023, cảnh sát nhận thông tin nghi phạm đang trên xe khách, di chuyển trên quốc lộ 20, hướng Đồng Nai - Lâm Đồng nên tổ chức chốt chặn, bắt giữ Sơn. Cảnh sát sau đó đến khách sạn Song Hoa, giải cứu cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai do chơi cờ bạc nên nợ tiền của nhiều người, bị các chủ nợ thúc ép nên anh ta đã thực hiện hành vi trên.