Dấu hiện bất thường trong ngôi nhà có 5 cô gái và 1 nam thanh niên

Ngày 23/5, Công an xã Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) bắt quả tang 6 đối tượng (5 nữ và 1 nam) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà thuê trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện căn nhà trên đường Wừu (thôn 6, xã Đăk Đoa) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Các đối tượng đã tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp (Ảnh: Công an xã Đăk Đoa).

Ban ngày, căn nhà này thường được đóng kín cửa. Đêm đến, bên trong xuất hiện nhiều người tụ tập, ra vào bất thường và tiếng nhạc mở lớn.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, Công an xã Đăk Đoa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) ập vào căn nhà trên và phát hiện 7 đối tượng tại đây.

Vật dụng các đối tượng dùng để sử dụng ma túy (Ảnh: Công an xã Đăk Đoa).

Qua kiểm tra, 6 đối tượng dương tính với ma túy gồm: V.N.N.Q. (SN 2008), Đ.T.V. (SN 2007), T.H.N. (SN 2007), T.T.H.V. (SN 2003), H.K.D. (SN 2010), cùng trú tại tỉnh Gia Lai và P.H.T.T. (SN 2008, trú tại tỉnh Quảng Ngãi).

Công an thu giữ nhiều vật chứng, điện thoại di động cùng các tài liệu liên quan phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai nhận đã thuê căn nhà trên rồi mua ma túy tổng hợp về sử dụng cùng nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ 6 đối tượng trên để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.