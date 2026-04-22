Phát hiện 2 cặp nam nữ dùng hàng cấm trên ô tô giữa đèo vắng

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Bùi Trúc Hân (41 tuổi), Võ Khắc Lương (26 tuổi), cùng trú tỉnh Gia Lai; Trần Thị Mỹ Huyền Lương (25 tuổi) và Phạm Mạnh Xuân Ny (21 tuổi), đều trú tỉnh Đắk Lắk để điều tra hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự 4 đối tượng cùng nhau sử dụng ma túy trong ô tô (Ảnh: Công an Gia Lai).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Quy Nhơn Nam phát hiện khu vực đèo Son (khu phố 30) thường xuất hiện một số nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đã lên kế hoạch tuần tra, mật phục.

Khuya 20/4, Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện ô tô biển kiểm soát 77H-053.xx dừng đỗ tại bãi đất trống khu vực đèo Son với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 đối tượng gồm 2 nam, 2 nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, dưới ghế phụ, tổ công tác thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy về để cả nhóm cùng sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.