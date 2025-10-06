Đặt cọc vài tiếng lãi hàng trăm triệu đồng và những chiêu trò của "cò đất"

Sáng 6/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã có kết luận về hiện tượng "sốt đất" tại xã Toàn Lưu, gây xôn xao dư luận.

Theo kết quả điều tra, một số nhà đầu tư và cá nhân kinh doanh bất động sản đã gom mua đất của người dân (chủ yếu là đất vườn), chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở, san lấp mặt bằng để đón "làn sóng" đầu tư. Sau đó những người này hợp tác với "cò đất" và công ty môi giới để bán lại, hưởng chênh lệch.

Cảnh xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau về xã Toàn Lưu hồi cuối tháng 9 (Ảnh: Hoài Anh).

Từ ngày 18 đến 20/9, lợi dụng việc Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh công bố quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (cũ) tại xã Toàn Lưu, nhiều "cò đất" dựng rạp, tổ chức mở bán rầm rộ, tạo cảnh giao dịch sôi động giả tạo.

Nhóm này phát tán thư mời, bản đồ 3D có hình ảnh sai thực tế, tung tin giá đất sẽ tăng mạnh, dùng lời mời chào hấp dẫn như "đặt cọc vài tiếng đã lãi hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng", "đất 100% thổ cư, có sổ đỏ ngay sau thanh toán".

"Cò đất" còn cấu kết mua đi bán lại, tạo giao dịch ảo để đẩy giá. Thực tế, người đặt cọc (100-200 triệu đồng/lô) chủ yếu là giới đầu cơ, "cò đất" trong và ngoài tỉnh. Nhiều người chuyển tiền mà chưa từng xem đất, không biết chủ đất là ai, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp.

"Cò đất" dựng rạp, mở bán đất rầm rộ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Hệ quả, giá đất quanh khu quy hoạch khu công nghiệp tăng 30-50%, cá biệt có nơi bị đẩy lên 20-30 triệu đồng/m2, gây biến động thị trường và ảnh hưởng an ninh trật tự.

Cơ quan công an đã đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền, cảnh báo người dân không chạy theo "sốt ảo", chỉ giao dịch khi xác minh rõ pháp lý. Đồng thời, lực lượng chức năng thu thập hồ sơ, xác định các "cò đất" môi giới trái phép.

Ngày 25/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển hồ sơ sang Sở Xây dựng xử phạt Công ty TNHH MTV Đông Quân Land (trụ sở tại Nghệ An).

Đến ngày 3/10, Sở Xây dựng Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt công ty này 505 triệu đồng. Hiện công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân liên quan.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân và nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ pháp lý trước khi mua bán, tránh bị lừa đảo.

Đất nông thôn tại xã Toàn Lưu được phân lô, bán nền rầm rộ (Ảnh: Hoài Anh).

Như Dân trí đưa tin, hồi tháng 9, sau khi quy hoạch phân khu Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu) được công bố, cơn "sốt đất" nhanh chóng bùng phát. Dọc tuyến tỉnh lộ 550 và nhiều ngõ nhỏ, ô tô đỗ kín, người dân và nhà đầu tư nườm nượp kéo về.

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã gửi văn bản đến các sở, ngành liên quan, đề nghị tăng cường quản lý thị trường bất động sản.

Theo cơ quan này, một số hội nhóm và cá nhân lợi dụng tâm lý đầu tư theo đám đông, thiếu hiểu biết của người dân để tạo giá ảo, "thổi" giá, làm nhiễu loạn thông tin thị trường và trục lợi.

Đáng chú ý, dù ngành chức năng vào cuộc, dự án đất nền ven sông tại xã Toàn Lưu lại được Công ty TNHH MTV Đông Quân Land mở bán rầm rộ. Trước tình trạng này, cơ quan công an đã vào cuộc làm việc với những người liên quan.