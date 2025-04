Đang ném ma túy phi tang thì bị công an tóm gọn

Ngày 28/4, Công an tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp Công an xã Hưng Yên (huyện An Biên) bắt quả tang, tạm giữ hình sự Phạm Huyền Trân (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) và Trần Văn Lộc (37 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong quá trình tuần tra tại quốc lộ 63 (đoạn qua xã Hưng Yên), lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra 2 chiếc xe ô tô đang chở Trần Văn Lộc và Phạm Huyền Trân.

Làm việc tại chỗ, đơn vị thu giữ 2 bịch tinh thể chứa ma túy tổng hợp với trọng lượng hơn 1kg.

Trần Văn Lộc và Phạm Huyền Trân (Ảnh: Hoàng Đô).

Qua đấu tranh, Trân và Lộc khai nhận đang giao số ma túy trên cho một số đối tượng chưa rõ lai lịch tại huyện An Biên.

Cả 2 thuê ô tô di chuyển trên quốc lộ 63, hướng cảng Tắc Cậu (huyện Châu Thành) về xã Thứ 7 (huyện An Biên). Trên đường đi, phát hiện có lực lượng công an chốt chặn kiểm tra, cả hai đã ném ma túy ra khỏi xe và bị bắt quả tang.