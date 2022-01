Đang giao hơn 32 kg pháo nổ liên tỉnh thì bị tóm gọn

Dân trí Trên đường giao hơn 32 kg pháo nổ từ Đồng Nai sang Bình Thuận, Vũ Viết Thanh bị lực lượng công an dừng xe, tóm gọn.

Đang giao hơn 32 kg pháo nổ từ Đồng Nai sang Bình Thuận thì bị tóm gọn (Clip: A.X).

Ngày 3/1, Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) đang mở rộng điều tra đường dây mua bán pháo nổ liên tỉnh do một số thanh niên cầm đầu.

Qua công tác nắm tình hình, rạng sáng 1/1, lực lượng Công an huyện Hàm Tân tiến hành dừng xe ô tô BKS 60A-673.77 do tài xế tên là Vũ Viết Thanh (51 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển. Kiểm tra tại chỗ, công an phát hiện trong cốp xe có 3 thùng giấy chứa 20 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng hơn 32 kg.

Ông Thanh khai, số pháo trên được 2 người ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thuê chở đi giao cho một người ở xã Tân Hà (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) với giá 2 triệu đồng.

Số pháo nổ bị công an thu giữ (Ảnh: A.X).

Mở rộng điều tra, Công an huyện Hàm Tân đã phối hợp cùng Công an xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tiến hành truy xét và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Tuấn Anh (19 tuổi) và Nguyễn Minh Nghĩa (18 tuổi, cùng trú tại xã Bắc Sơn, Trảng Bom) về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Qua đấu tranh, Tuấn Anh và Nghĩa khai nhận đã đặt mua trên mạng xã hội số pháo trên với giá 900.000 đồng/hộp và bán lại với giá một triệu đồng/hộp.

Sau khi thống nhất với người mua ở xã Tân Hà (huyện Hàm Tân), những thanh niên này thuê ông Vũ Viết Thanh chở đi giao và bị lực lượng công an chặn bắt.

Trung Kiên