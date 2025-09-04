Đâm trọng thương bạn game rồi cầm dao cố thủ trong nhà

Ngày 4/9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Đồng Văn và các đơn vị có Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp bắt giữ đối tượng Đỗ Đức Minh (SN 1996), trú tại tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Đỗ Đức Minh (dấu x) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, khoảng 18h ngày 3/9, do có mâu thuẫn với N.Đ.T. (SN 1992), ở cùng tổ dân phố và là bạn cùng chơi game online, Đỗ Đức Minh đã mang theo dao (loại dao bầu) đến nhà anh N.Đ.T., dùng dao đâm vào vai phải của anh T. khiến anh này bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, sau khi gây án, Minh chạy về nhà dùng dao cố thủ trên tầng 2.

Khi lực lượng công an đến tuyên truyền, vận động, thuyết phục Đỗ Đức Minh ra đầu thú, tuy nhiên đối tượng này vẫn ngoan cố dùng dao cố thủ trên tầng 2. Sau 3 giờ, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được đối tượng Đỗ Đức Minh, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt và người dân.

Tại cơ quan công an, Đỗ Đức Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ vụ án.