Đâm 3 người hàng xóm ở TPHCM thương vong vì chuyện chó phóng uế bậy

Ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong ở phường An Lạc A.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Lê Trai).

Theo điều tra, khuya 3/4, người dân sống trên đường Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân, nghe tiếng hô hoán. Nhiều người mở cửa kiểm tra phát hiện gã đàn ông cầm kéo đuổi đâm nhiều người hàng xóm.

Vụ việc khiến chị N.T.M.T. (khoảng 45 tuổi) tử vong, chồng chị T. bị đâm trọng thương và một người khác cũng bị thương.

"Lúc đó, người đàn ông đang say xỉn, thấy ai cũng đâm. Người vợ bị đâm gục trước cửa nhà, người chồng bị dí chạy vòng vòng nhưng may mắn hơn", một người dân sống gần hiện trường chia sẻ.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, bắt giữ nghi phạm.

Bước đầu, nghi phạm khai nguyên nhân gây án xuất phát từ việc hàng xóm thường phàn nàn về chuyện chó của ông hay phóng uế.