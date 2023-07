Vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Chi tiết nhận dạng 6 đối tượng bị truy nã đặc biệt

Ngày 5/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt và thông tin chi tiết đặc điểm nhận dạng 6 bị can cùng tội danh Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

6 bị can bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công rạng sáng 11/6 tại huyện Cư Kuin (Ảnh: Công an cung cấp).

Các bị can bị truy nã đều trú tại tỉnh Đắk Lắk, gồm Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông), Y Ju Niê (SN 1968, ngụ xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắk), Y Huăl Êban (SN 1970, ngụ buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar), Nay Yên (SN 1970), Nay Tam (SN1974), Nay Dương (SN1968), cùng ngụ xã Cư Pơng, huyện Krông Búk.

Trong các bị can này có, Nay Yên, Nay Dương và Nay Tam là 3 anh em ruột. Cơ quan công an cũng cung cấp đặc điểm nhận dạng của 6 bị can đang bị truy nã do liên quan đến vụ khủng bố tại Đắk Lắk.

Chi tiết nhận dạng cụ thể, bị can Y Khing Liêng có nốt ruồi ngay cánh mũi phải.

Quyết định truy nã bị can Y Khing Liêng (Ảnh: Công an cung cấp).

Bị can Nay Dương có sẹo chấm cách 2 cm trên sau đuôi mày trái.

Quyết định truy nã bị can Nay Dương (Ảnh: Công an cung cấp).

Bị can Nay Yên có sẹo thẳng dài 1cm cách 3,5cm dưới sau đuôi mắt trái.

Quyết định truy nã bị can Nay Yên (Ảnh: Công an cung cấp).

Bị can Nay Tam có nốt ruồi cách 1cm dưới trước mép phải.

Quyết định truy nã bị can Nay Tam (Ảnh: Công an cung cấp).

Bị can Y Huăl Êban có sẹo chấm nhỏ ngay đầu mày trái.

Quyết định truy nã bị can Y Huăl Êban (Ảnh: Công an cung cấp).

Bị can Y Jũ Niê có sẹo chấm 0,2cm trên trước đầu mày phải.

Quyết định truy nã bị can Y Jũ Niê (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan công an thông báo khi phát hiện bị can, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tại số 58 Nguyễn Tất Thành (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), điện thoại: 0694.389.133.

Liên quan đến vụ khủng bố tại Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6, đến nay Công an tỉnh này đã khởi tố 90 bị can với nhiều tội danh.