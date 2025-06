Đà Nẵng xử phạt cơ sở kinh doanh gần 3,5 tấn lòng heo, bò trôi nổi

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 126 triệu đồng đối với bà N.T.H., trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, chủ một cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm, phụ phẩm, mỡ động vật.

Cơ quan chức năng xác định cơ sở trên có các hành vi vi phạm như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; xả nước thải vượt quy chuẩn.

Hàng tấn lòng trôi nổi bị phát hiện (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cơ sở này cũng không có công trình, thiết bị xử lý khí thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân có phát sinh khí thải.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm 3.490kg thực phẩm; trong đó có 2.590kg lòng heo, bò, 900kg mỡ heo (mỡ heo).

Các hành vi vi phạm nêu trên được đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng phát hiện tại cơ sở vào ngày 13/5.