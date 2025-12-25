Đã được đình chỉ, cựu Bí thư Bến Cát vẫn được triệu tập đến tòa

Ngày 25/12, TAND Khu vực 18 (TPHCM) tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Huy Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn - BIDV Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (55 tuổi, cấp dưới của ông Hùng) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đình chỉ do chuyển biến tình hình

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư Thị xã Bến Cát (cũ), được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Năm 2020, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt ông Khanh 10 năm tù, ông Hùng 12 năm tù và ông Nguyễn Quang Lộc 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đến năm 2021, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Bị cáo Hùng (bìa phải) và Lộc tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Trong quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra đã đổi tội danh đối với ông Khanh sang Vi phạm quy định về quản lý đất đai. Sau đó, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Khanh do có chuyển biến tình hình, người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội.

Đối với ông Hùng và ông Lộc, cơ quan tố tụng chuyển tội danh từ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí sang Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, từ năm 2005 đến 2008, bà Hồ Thị Hiệp vay của BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn hơn 72 tỷ đồng, thế chấp nhiều bất động sản thuộc sở hữu của bà, con gái và công ty.

Đến năm 2008, doanh nghiệp của bà Hiệp gặp khó khăn, không còn khả năng trả nợ. Tháng 12/2011, BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro đối với khoản nợ của bà Hiệp. Đồng thời, hai bên thỏa thuận phát mãi các tài sản còn lại để thu hồi nợ.

Năm 2012, ông Hùng, với vai trò Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn, giao ông Lộc xử lý tài sản thế chấp. Phương thức được ngân hàng áp dụng là giao tài sản cho bà Hiệp tự bán cho bên mua, dưới sự giám sát và chấp thuận của ngân hàng. Bà Hiệp được giữ lại một phần tiền bán tài sản để duy trì hoạt động của công ty.

Từ năm 2012 đến 2015, ông Hùng và ông Lộc đã đồng ý để bà Hiệp chuyển nhượng hơn 180.000m2 đất nông nghiệp cho ông Nguyễn Hồng Khanh. Số tiền ngân hàng thu hồi được từ việc xử lý tài sản của bà Hiệp là hơn 10 tỷ đồng; bà Hiệp nhận từ ông Khanh hơn 4,3 tỷ đồng.

Theo kết quả định giá, giá trị quyền sử dụng diện tích đất nêu trên tại thời điểm xử lý tài sản thế chấp là hơn 45,7 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ số tiền đã thu hồi, cơ quan công tố xác định hành vi của ông Hùng và ông Lộc gây thiệt hại cho ngân hàng 35,7 tỷ đồng.

Bị cáo kêu oan, VKS nói đúng người đúng tội

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Huy Hùng và Lộc bác bỏ nội dung cáo trạng, cho rằng việc truy tố không đúng bản chất vụ việc. Theo bị cáo Hùng, cơ quan tố tụng chưa chứng minh được động cơ vụ lợi hoặc lợi ích vật chất cá nhân, trong khi ông ta nói bản thân không hưởng bất kỳ lợi ích nào.

Bị cáo cũng phản đối quan điểm cho rằng tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của ngân hàng, cho rằng hợp đồng thế chấp quy định rõ khách hàng có quyền bán tài sản để trả nợ, không phải do bị cáo cho phép.

Có mặt tại tòa, ông Khanh trình bày nhiều vấn đề có liên quan tới vụ án và cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng đình chỉ điều tra đối với bản thân mình là chưa phù hợp.

Đại diện VKS cho rằng tại tòa, các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố các bị cáo Hùng và Lộc là đúng người, đúng tội.

VKS ghi nhận cho hai bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, quá trình công tác có nhiều thành tích. Từ đó, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hùng từ 11-12 năm tù và bị cáo Lộc từ 10-11 năm tù.

Phiên tòa bắt đầu tranh luận.