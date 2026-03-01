Cựu Trưởng phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng ABBank tham ô hơn 96 tỷ đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa xét xử bị cáo Trần Văn Tài (33 tuổi) và Phạm Ngọc Hưng (36 tuổi) về các tội Tham ô tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Tài giữ chức Trưởng Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Chi nhánh Quảng Ninh - Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank). Bị cáo đã lợi dụng quyền hạn được giao để thực hiện hành vi phạm tội.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Công an cung cấp).

Tài làm giả 20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 5 sổ tiết kiệm; tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp; làm giả lời chứng công chứng viên cùng nhiều văn bản liên quan. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân, chiếm đoạt hơn 96,4 tỷ đồng của ABBank.

Đối với Hưng, trong hai ngày 1 và 22/7/2024, bị cáo đã cho Tài vay tổng cộng 4,5 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 123,42%/năm. Mức lãi này cao gấp 6,17 lần quy định tại thời điểm đó.

Tổng số tiền lãi Hưng thu được là hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó hơn 1 tỷ đồng được xác định là thu lợi bất chính.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho tổ chức tín dụng và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường hoạt động ngân hàng.

Tòa tuyên phạt Trần Văn Tài tù chung thân; Phạm Ngọc Hưng bị phạt 200 triệu đồng.