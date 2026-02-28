Thanh niên người nước ngoài hành hung bạn đồng thương gây thương tích 43%

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích, sau khi người này đánh một người đồng hương gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 43%.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định, khoảng 21h ngày 19/2, Valerii điều khiển xe máy chở bạn gái đến một câu lạc bộ trên đường Võ Nguyên Giáp để vui chơi.

Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại đây, bạn gái Valerii gặp lại anh Andrey, là người quen trước đó. Trong lúc nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, khiến cô gái bức xúc và yêu cầu Valerii chở về.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, trên đường về khách sạn, Valerii nghe bạn gái kể lại sự việc nên nảy sinh ghen tuông, quay xe trở lại khu vực câu lạc bộ. Khi thấy anh Andrey đang đứng trước quán cùng bạn, Valerii tiến đến và dùng tay đấm một cái vào mặt anh Andrey, khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền đường. Sau đó, Valerii rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, anh Andrey bị thương ở vùng mặt, đầu và vai phải, được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 43%.