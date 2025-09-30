Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lĩnh 25 năm tù

Ngày 30/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc SJC) 25 năm tù về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ngoài mức án trên, bà Hằng còn bị cấm đảm nhận chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vàng trong thời gian 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng bồi thường cho SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng để sung vào công quỹ Nhà nước. Đồng thời, tòa tuyên tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bị cáo này đã đóng để khắc phục hậu quả vụ án.

Những đồng phạm còn lại trong vụ án bị HĐXX tuyên phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 22 năm 6 tháng tù giam.

Bị cáo Lê Thúy Hằng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tại tòa, bị cáo Võ Hữu Phú vắng mặt. HĐXX cho biết, hiện người này sức khỏe yếu, quá trình điều tra đã có lời khai, không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên tòa quyết định xét xử vắng mặt.

Theo HĐXX, các bị cáo đều là những người có trình độ, hiểu biết pháp luật và trình độ chuyên môn trong sản xuất, có đầy đủ nhận thức về những việc mình làm. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi cá nhân, các bị cáo đã thực hiện hành vi sai phạm.

HĐXX xác định bà Hằng là người có sự ảnh hưởng đối với cấp dưới, nhưng đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo cấp dưới. Bên cạnh đó, cơ quan tài phán cho rằng, cựu Tổng giám đốc SJC là người chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi cao nhất nên phải chịu trách nhiệm chính, còn các bị cáo khác có vai trò thực hành giúp sức.

Theo HĐXX, bị cáo Hằng và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi nên cần áp dụng các tình tiết tăng nặng.

Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận bà Hằng và các bị cáo đều có nhân thân tốt, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội, gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả vụ án (riêng bà Hằng đã nộp 45 tỷ đồng, các bị cáo khác nộp hơn 8 tỷ đồng)...

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo cáo buộc, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình nâng khống định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng. Trên cơ sở tờ trình này, cấp dưới tiếp tục soạn thảo và hợp thức hoá quy định về định mức hao hụt để đưa vào áp dụng.

Sau đó, bà Hằng phê duyệt tỷ lệ vàng nguyên liệu hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt là 10 tấn, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng. Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo chi nhánh miền Trung lập khống chứng từ mua bán vàng, thể hiện mua giá cao, bán giá thấp, tạo khoản lỗ giả nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, cựu Tổng giám đốc SJC bị cáo buộc đã chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Tại chi nhánh Hải Phòng, SJC còn mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất 11.503 lượng vàng nhẫn SJC.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung và phòng kinh doanh vàng SJC giữ lại một phần vàng bình ổn giá, sau đó bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết.

Với các sai phạm trên, cơ quan tố tụng xác định bà Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng, trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, còn lại 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định.