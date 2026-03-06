Ấn định ngày xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng

Ngày 30/3, tới đây Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (NN&PTNT), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị xét xử về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, cuối năm 2017, khi có thông tin về dự án hồ chứa nước bản Mồng, tỉnh Nghệ An, bị cáo Dân đã đến gặp ông Hoàng Văn Thắng lúc này là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đưa 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng), nhờ tác động để tham gia dự thầu, trúng thầu.

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (Ảnh: N.E.).

Lúc này, ông Hoàng Văn Thắng đồng ý và trao đổi, tác động với Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân, đồng thời nói Dân đến gặp Trần Tố Nghị.

Sau đó bị can Dân đến gặp và nhờ Nghị tác động đến Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (gọi tắt là Ban 4).

Tại buổi gặp mặt này, bị cáo Dân và Nghị thỏa thuận sau khi trúng thầu, Dân sẽ chi 8% giá trị hợp đồng; trong đó 5% cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Cục QLXDCT, 3% cho lãnh đạo Ban 4.

Bị cáo Nghị đồng ý và hứa sẽ trao đổi trước với Nguyễn Hải Thanh, nguyên Phó Cục trưởng Cục QLXDCT kiêm Giám đốc Ban 4, và giới thiệu Dân đến gặp Thanh.

Biết Công ty Hoàng Dân không đủ năng lực thực hiện gói thầu số 36, bị cáo Dân liên hệ với Lê Vũ Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4; Phạm Đình Hạnh, Giám đốc Công ty Hòa Hiệp; Nguyễn Đăng Thuận, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36 để thành lập Liên danh Thủy lợi 04 do Công ty Hoàng Dân đứng đầu.

Cuối tháng 10/2017, thời điểm trước khi phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu số 36, Nguyễn Hải Thanh chỉ đạo cung cấp tài liệu dự toán gói thầu số 36 đã được Ban 4 phê duyệt để Liên danh Thủy lợi 04 làm hồ sơ dự thầu.

Theo yêu cầu của hồ sơ dự thầu, Công ty Hoàng Dân phải kê khai kèm hồ sơ năng lực kinh nghiệm đã thi công các dự án tương tự, hồ sơ phải được xác nhận theo quy định.

Song do chưa thi công các dự án tương tự nên bị cáo Dân đã chỉ đạo sử dụng hồ sơ xác nhận không thể hiện Công ty Hoàng Dân đã thi công dự án tương tự làm hồ sơ dự thầu.

Kết quả, Liên danh Thủy lợi 04 trúng thầu với giá 1.094 tỷ đồng (giảm 0,19% so với giá dự toán gói thầu được duyệt 1.096 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, ngoài số tiền 200.000 USD đưa trước khi tham gia đấu thầu, trong thời gian Hoàng Văn Thắng giữ chức vụ Thứ trưởng, vào các dịp lễ tết, bị cáo Dân nhiều lần gửi chúc tết tổng số 500 triệu đồng.

Sau khi trúng thầu, thực hiện thỏa thuận từ trước, khoảng tháng 3/2018, bị cáo Dân đến nhà riêng của Trần Tố Nghị đưa 10 tỷ đồng.

Sau Tết Nguyên đán 2018, bị cáo Dân đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh, cựu Phó Giám đốc Ban 4, đưa 5 tỷ đồng để cảm ơn. Sau đó, Thịnh nhận 2,5 tỷ đồng, Thanh cầm 1,25 tỷ đồng, còn lại chia cho các cá nhân của Ban 4.

Bị cáo Dân còn 2 lần đưa cho Thanh số tiền 10 tỷ đồng. Đến năm 2022, bị cáo Thanh gọi điện đưa trả lại 5 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, quá trình thi công gói thầu số 36, để hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán với chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký và giá trị nghiệm thu, Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo mua 23 hóa đơn giá trị gia tăng khống và nâng khống giá trị của 9 doanh nghiệp để hợp thức đầu vào quyết toán với chủ đầu tư và hạch toán, quyết toán thuế trong Công ty Hoàng Dân gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 51 tỷ đồng.