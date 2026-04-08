Cựu Phó Chủ tịch TPHCM thừa nhận sai phạm, nộp 1,6 tỷ đồng khắc phục

Chiều 8/4, tại phiên xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan, bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính TPHCM) đang bỏ trốn, bị truy nã. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Vắng mặt vì sức khỏe, tòa công bố lời khai

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan dù không có thỏa thuận hay hứa hẹn trước, nhưng đã gặp gỡ ông Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) để thực hiện việc sắp xếp khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định pháp luật.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Thời điểm trên, khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Khu đất do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) quản lý và sử dụng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên của Hồng và Lan là một trong những nguyên nhân khiến Tập đoàn Cao su Việt Nam chuyển nhượng khu đất trái pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Hồng đã nhận 60.000 USD từ Linh và Dừa thông qua hình thức tặng quà ra mắt, chúc mừng tân gia. Lan được Đặng Phước Dừa hứa tặng căn hộ tại chính dự án 39-39B Bến Vân Đồn.

Tại phiên tòa hôm nay, vì lý do sức khỏe, bà Nguyễn Thị Hồng vắng mặt, nên HĐXX đã công bố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra.

Theo đó, bà Hồng giữ nguyên nội dung đã khai trước đây, thừa nhận hành vi sai phạm của mình, đồng thời bày tỏ sự ăn năn và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cũng cho biết đã nộp lại số tiền 1,6 tỷ đồng nhằm khắc phục một phần hậu quả và mong được xem xét vai trò, mức độ liên quan trong toàn bộ vụ án.

Theo lời khai, bà Hồng thừa nhận việc ký chấp thuận tờ trình liên quan đến sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là trái quy định pháp luật, qua đó góp phần làm thất thoát tài sản Nhà nước.

Đối với bị cáo Đào Thị Hương Lan, cơ quan tố tụng xác định người này hiện bỏ trốn và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã từ năm 2019 trong một vụ án khác. Tại phiên tòa, chủ tọa đã công bố nội dung hành vi phạm tội của bị cáo Lan, đồng thời cho biết bị cáo đã tự nguyện nộp lại 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với 2 bất động sản đứng tên bị cáo.

Trước đó, trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bà Lan cho biết đã nhiều lần liên hệ, vận động thân chủ trở về Việt Nam đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía luật sư, bà Lan đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, với tình trạng có khối u nghi ung thư phổi và mắc chứng trầm cảm nặng, nên chưa thể về nước tham gia tố tụng.

Đối chất khoản tiền 50 tỷ đồng dùng để “ngoại giao”

Cũng trong buổi làm việc chiều nay, HĐXX tiến hành xét hỏi bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) liên quan đến các sai phạm trong việc chuyển nhượng hơn 6.000m2 “đất vàng” tại số 39-39B Bến Vân Đồn.

Bà Như Loan (bìa phải) cùng luật sư tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tại tòa, bà Loan cho biết tham gia giao dịch khu đất do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý từ cuối năm 2013, thông qua hợp đồng hứa mua, hứa bán có công chứng với nhóm của Lê Y Linh (Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Tín).

Theo cáo buộc, bà Loan đã thâu tóm khu đất thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Phú Việt Tín (do nhóm Linh, Dừa và hai công ty thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam thành lập) với tổng giá trị giao dịch khoảng 460,9 tỷ đồng, bao gồm cả tiền sử dụng đất. Dù dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, đến tháng 9/2014, bà vẫn tiếp tục ký thỏa thuận chuyển nhượng. Đến tháng 11 cùng năm, toàn bộ vốn tại Công ty Phú Việt Tín được chuyển nhượng cho hai công ty thuộc Tập đoàn Novaland với giá hơn 846 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trong số tiền bà Loan đặt cọc để nhận chuyển nhượng dự án, bị cáo Đặng Phước Dừa đã sử dụng 50 tỷ đồng vào mục đích “ngoại giao”.

Trả lời HĐXX về khoản tiền này, bà Nguyễn Thị Như Loan xác nhận có việc đặt cọc, nhưng cho biết không nắm được việc bị cáo Dừa sử dụng số tiền vào mục đích gì. Bà cũng khai chỉ làm việc với bị cáo Dừa, không quen biết lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Được gọi lên đối chất, bị cáo Đặng Phước Dừa khai rằng khi nhận 50 tỷ đồng đặt cọc từ bà Loan, đã thông báo rõ tình trạng pháp lý của dự án, đồng thời cho biết “khoản tiền này dùng để hoàn tất thủ tục khu đất”.

Sau phần xét hỏi bà Loan và bị cáo Dừa, HĐXX chuyển sang thẩm vấn một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.