Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TPHCM Huỳnh Kim Tước cùng 5 đồng phạm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các đồng phạm gồm: Lê Huy Sơn và Lê Bảo Ngọc, cùng là cựu Phó Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp; Lê Thị Phương, kế toán; Đỗ Đình Ngọc Bích, thủ quỹ; Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, nhân viên hành chính của trung tâm.

Theo cáo trạng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ.

Đơn vị này được giao quản lý nhiều khu "đất vàng" tại TPHCM; trong đó có khu đất số 237 Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa), số 176/9A Lê Văn Sỹ (phường Phú Nhuận) và một số lô đất tại Khu công nghệ cao (phường Tân Phú). Trong quá trình hoạt động, trung tâm hình thành Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (SIHUB).

Khu đất số 237 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa (Ảnh: Quang Phương).

Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, lợi dụng chức vụ được giao, Huỳnh Kim Tước đã chỉ đạo cấp dưới ký nhiều hợp đồng hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực chất các hợp đồng này là cho thuê mặt bằng để thu tiền hằng tháng, không báo cáo và không xin ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản.

Quá trình điều tra cho thấy, ít nhất 18 hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã được ký với nhiều doanh nghiệp, như: Jyglobal, IM Group, Next Vision, Saigon Nanomat, với giá thuê từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Để che giấu nguồn tiền, Huỳnh Kim Tước chỉ đạo không hạch toán khoản thu vào sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định; sau đó chuyển số tiền thu được vào tài khoản cá nhân của một số nhân viên, sau đó tập hợp vào quỹ ngoài.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc cho thuê mặt bằng trái quy định là hơn 2,4 tỷ đồng. Theo cáo trạng, khoản tiền này không phục vụ hoạt động chuyên môn mà được chi cho nhiều mục đích khác, như: phụ cấp lãnh đạo, chi tiếp khách, đi lại, trả tiền bảo vệ, vệ sinh và thanh toán thẻ tín dụng cá nhân của Huỳnh Kim Tước.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị can phạm tội từ 2 lần trở lên nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, Viện KSND TPHCM cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả và quá trình công tác, đóng góp trước đó của các bị can.