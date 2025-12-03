Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ lĩnh 5 năm tù

Ngày 3/12, TAND TPHCM - cơ sở 1 đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh An (61 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 5 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Mạnh Hải (48 tuổi, cựu Phó Trưởng Phòng kế hoạch tài chính, Sở Y tế) 4 năm tù, Đỗ Hữu Hải (39 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sơn Hà) 3 năm tù.

Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các bị cáo khác lĩnh án tù liên quan sai phạm ở gói thầu 38 tỷ đồng (Ảnh: Phú Việt).

Đối với nhóm bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tòa tuyên phạt Huỳnh Tuấn Anh (41 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM DV Tạ Thiên Ân) 8 năm tù. Đồng thời tuyên buộc bị cáo bồi thường thiệt hại hơn 10 tỷ đồng cho Sở Y tế TPHCM.

Hai bị cáo Tạ Quang Trường (57 tuổi, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex) và Lê Hữu Lễ (50 tuổi, cựu Trưởng phòng kinh doanh thiết bị y tế Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex) cùng bị tuyên 7 năm tù về tội danh trên.

Sau hai ngày xét xử và gần một tuần nghị án kéo dài, HĐXX xác định lại số tiền thiệt hại trong vụ án chỉ còn hơn 12,4 tỷ đồng (theo cáo trạng hơn 18 tỷ đồng). Số tiền hơn 5,6 tỷ đồng thiệt hại giảm là phần chi phí phát sinh thực tế trong việc tháo dỡ, cải tạo, lắp đặt... khi thi công gói thầu 25. Ngoài ra, các bị cáo đã khắc phục số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

HĐXX nhận định các bị cáo Phạm Minh An, Trần Mạnh Hải, Đỗ Hữu Hải đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước... Trong đó, bị cáo An là người đứng đầu ngành y tế nên phải chịu trách nhiệm cao hơn so với các bị cáo khác.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo trong vụ án đều có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp cho xã hội và cộng đồng; hai bị cáo Trường và Lễ đang bị nhiều bệnh nặng… nên đã xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt và tuyên mức án như trên.