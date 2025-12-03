Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ lĩnh 5 năm tù
(Dân trí) - Liên quan đến gói thầu thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện TP Vũng Tàu, cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lĩnh 5 năm tù.
Ngày 3/12, TAND TPHCM - cơ sở 1 đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh An (61 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 5 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Mạnh Hải (48 tuổi, cựu Phó Trưởng Phòng kế hoạch tài chính, Sở Y tế) 4 năm tù, Đỗ Hữu Hải (39 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sơn Hà) 3 năm tù.
Đối với nhóm bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tòa tuyên phạt Huỳnh Tuấn Anh (41 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM DV Tạ Thiên Ân) 8 năm tù. Đồng thời tuyên buộc bị cáo bồi thường thiệt hại hơn 10 tỷ đồng cho Sở Y tế TPHCM.
Hai bị cáo Tạ Quang Trường (57 tuổi, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex) và Lê Hữu Lễ (50 tuổi, cựu Trưởng phòng kinh doanh thiết bị y tế Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex) cùng bị tuyên 7 năm tù về tội danh trên.
Sau hai ngày xét xử và gần một tuần nghị án kéo dài, HĐXX xác định lại số tiền thiệt hại trong vụ án chỉ còn hơn 12,4 tỷ đồng (theo cáo trạng hơn 18 tỷ đồng). Số tiền hơn 5,6 tỷ đồng thiệt hại giảm là phần chi phí phát sinh thực tế trong việc tháo dỡ, cải tạo, lắp đặt... khi thi công gói thầu 25. Ngoài ra, các bị cáo đã khắc phục số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.
HĐXX nhận định các bị cáo Phạm Minh An, Trần Mạnh Hải, Đỗ Hữu Hải đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước... Trong đó, bị cáo An là người đứng đầu ngành y tế nên phải chịu trách nhiệm cao hơn so với các bị cáo khác.
Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo trong vụ án đều có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp cho xã hội và cộng đồng; hai bị cáo Trường và Lễ đang bị nhiều bệnh nặng… nên đã xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt và tuyên mức án như trên.
Theo cáo trạng, gói thầu 25 - thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình (thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa TP Vũng Tàu) do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ làm chủ đầu tư. Hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá dự toán là hơn 38,4 tỷ đồng, giá trúng thầu gần 38 tỷ đồng.
Khoảng cuối tháng 5/2021, Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có thông báo mời thầu gói thầu số 25. Khi biết tin, Huỳnh Tuấn Anh và Lê Hữu Lễ đã trao đổi và thống nhất về việc Công ty Vimedimex đứng tên hồ sơ dự thầu (vì đủ năng lực dự thầu), Công ty Tạ Thiên Ân chịu trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa.
Cáo trạng kết luận hành vi của Huỳnh Tuấn Anh, Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường là hành vi gian lận trong đấu thầu khi cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng xác định bị cáo Phạm Minh An đã không làm hết trách nhiệm được giao, vì tin tưởng Trần Mạnh Hải nên không kiểm tra tài liệu, để biết tờ trình do đơn vị tư vấn lập dựa trên bản dự thảo chứng thư thẩm định giá chứ không phải là bản chính thức, dẫn đến gây ra thiệt hại.