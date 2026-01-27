Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk sắp hầu tòa lần 2 về vụ kit test Việt Á

"Mượn hàng" trước, hợp thức hóa hồ sơ sau

Ngày 27/1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động đấu thầu, mua sắm kit test xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) tại địa phương này.

Các bị can bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trịnh Quang Trí (54 tuổi), cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk và Đặng Minh Tuyết (49 tuổi), cựu Phó Khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk.

Bị cáo Trịnh Quang Trí, cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk, tại phiên tòa liên quan vụ án Việt Á vào tháng 8/2024 (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cùng bị truy tố về tội Tham ô tài sản, gồm: Phan Quốc Việt (46 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á; Trần Thị Nguyên Hằng (45 tuổi, nhân viên Khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk); Đinh Lê Lê Na (35 tuổi, nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên) cùng 5 bị cáo khác.

Các bị can Trần Huyền Phú An (35 tuổi), cựu Giám đốc Công ty TNHH Khoa học An Việt (Công ty An Việt) và Đỗ Hữu Nghị (66 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế (Công ty Dược phẩm Huế) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Quá trình điều tra xác định, giai đoạn 2020-2021, để phục vụ công tác xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19, Trịnh Quang Trí đã chỉ đạo cấp dưới trao đổi với nhân viên Công ty Việt Á nhằm tạm ứng sinh phẩm, vật tư y tế trước, sau đó hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán.

Theo sự thống nhất giữa các bên, CDC Đắk Lắk đã gửi công văn "mượn hàng" tới Công ty Việt Á, Công ty An Việt và Công ty Dược phẩm Huế, cam kết sẽ hoàn tất thủ tục đấu thầu, thanh toán theo giá tại thời điểm "mượn hàng".

Sau đó, CDC Đắk Lắk hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu rút gọn để thanh toán cho các doanh nghiệp nêu trên.

Thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng từ việc "đội giá" kit test

Cáo trạng thể hiện, CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt 6 gói thầu mua kit test xét nghiệm Covid-19, trong đó 4 gói thầu đã được thanh toán với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng và 2 gói thầu chưa ký hợp đồng, chưa thanh toán.

Mặc dù giá trúng thầu mỗi bộ kit test từ gần 400.000 đồng đến hơn 500.000 đồng, nhưng kết quả điều tra xác định giá thực tế chỉ hơn 143.000 đồng/kit test. Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phan Quốc Việt còn chỉ đạo chi tiền "hoa hồng" ngoài hợp đồng cho các cá nhân liên quan thông qua nhân viên trung gian. Tổng số tiền chiết khấu trong 4 gói thầu được chuyển cho Đinh Lê Lê Na để chi lại cho CDC Đắk Lắk lên tới hơn 2,6 tỷ đồng.

Trụ sở CDC Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cơ quan tố tụng cũng xác định, trong thời gian "mượn hàng", Trần Thị Nguyên Hằng câu kết với Đinh Lê Lê Na để làm khống số lượng kit test, chiếm đoạt tiền từ ngân sách.

Thủ đoạn được sử dụng là đưa hàng ra ngoài rồi quay vòng nhập lại để hợp thức hóa chứng từ. Tổng giá trị hàng khống trong 4 gói thầu được xác định hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó Hằng và Na chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng.

Bị can Trịnh Quang Trí được xác định đã buông lỏng quản lý, giao nhiệm vụ không đúng chức năng cho Khoa xét nghiệm, không kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận, sử dụng vật tư y tế.

Tương tự, Đặng Minh Tuyết cũng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, dẫn đến việc cấp dưới vi phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Trong quá trình điều tra, các bị can đã nộp tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Riêng Trịnh Quang Trí, Đặng Minh Tuyết và Lê Thị Nguyệt Hà mỗi người nộp 10 triệu đồng; vợ Phan Quốc Việt nộp hơn 790 triệu đồng.

Trước đó, trong giai đoạn một của vụ án, vào tháng 8/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Trịnh Quang Trí 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo khác là cán bộ CDC Đắk Lắk và nhân viên Công ty Việt Á cũng đã nhận các mức án từ án treo đến 5 năm tù.

Theo cáo trạng trên, cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk cùng các bị can liên quan sẽ tiếp tục hầu tòa ở giai đoạn 2, để làm rõ trách nhiệm hình sự đối với các tội danh trong vụ án này.