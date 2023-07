Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp

Ngày 17/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử đại án "chuyến bay giải cứu". Sau khi kết thúc phần xét hỏi vào chiều 14/7, sáng nay, phiên tòa bắt đầu phần tranh luận.

Công bố bản luận tội, đại diện VKS cho biết, Hoàng Văn Hưng từng là điều tra viên thụ lý chính của vụ án. Khi được ông Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) liên hệ để giúp đỡ Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn "chạy án", Hưng đã nhiều lần đến nhà ông Tuấn để trao đổi.

Hưng đã nói chuyện với Hằng và ông Tuấn, tạo niềm tin cho Hằng là sẽ giúp cả 2 không bị xử lý hình sự. Tại những buổi gặp, Hưng hướng dẫn Hằng cách đối phó với cơ quan điều tra. Theo VKS, hành vi này có dấu hiệu Xâm phạm hoạt động tư pháp nên cơ quan công tố đề nghị cần điều tra, xác minh thêm, sau khi vụ án này kết thúc.

Sau khi Hưng chuyển công tác, không còn nhiệm vụ trong công tác điều tra vụ án, Hưng vẫn gặp ông Tuấn và Hằng để cung cấp thông tin, hứa hẹn "chạy án". Ngoài ra, Hưng còn đưa ra các lý do không đúng thực tế, sai sự thật để ông Tuấn yêu cầu Hằng chuyển tiền.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Hưng, ông Tuấn và Hằng đã gặp gỡ, nhận tiền theo một số thủ đoạn: Hưng sử dụng 2 sim rác liên lạc với ông Tuấn qua điện thoại và ứng dụng Viber; Hằng cũng sử dụng sim rác và Viber để đảm bảo bí mật; Hưng chỉ trao đổi công việc với ông Tuấn, không làm việc trực tiếp với Hằng.

Kết quả điều tra lịch sử liên lạc cho thấy, từ năm 2019 đến 2022, giữa ông Tuấn và Hưng chỉ ghi nhận 5 cuộc gọi. Tuy nhiên, từ tháng 1/2022 đến ngày 31/12/2022, Hưng và ông Tuấn phát sinh 435 cuộc gọi qua ứng dụng Viber và sim rác.

Giữa Hưng và Hằng không phát sinh cuộc gọi nào, còn giữa Hằng và ông Tuấn có 76 cuộc gọi.

Hoàng Văn Hưng (Ảnh: Hải Nam).

Về việc giao nhận tiền, VKS cho biết, Hưng không đưa ra yêu cầu về tổng số tiền phải đưa, mà yêu cầu đưa theo từng giai đoạn điều tra vụ án, trung bình mỗi tháng một lần.

Theo cơ quan tố tụng, có đủ căn cứ kết luận, Sơn và Hằng đưa hối lộ 2,65 triệu USD, Hưng lừa đảo chiếm đoạt 800.000 USD. Quá trình điều tra, thẩm vấn công khai tại tòa, Hưng không thành khẩn khai báo, không khắc phục hậu quả và cần bị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Theo cáo trạng, Lê Hồng Sơn (Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay và cách ly đã đưa hối lộ cho một số cá nhân có thẩm quyền.

Cuối tháng 1/2022, Sơn và Hằng đã bàn bạc, sau đó, đến nhà ông Nguyễn Anh Tuấn (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) nhờ Tuấn tìm người giúp không bị xử lý hình. Do có quen biết với Hoàng Văn Hưng (Trưởng Phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an), ông Tuấn đã nhờ Hưng giúp Hằng, Sơn. Tuấn đã thông báo nội dung này cho Hằng biết.

Sau đó, tại nhà ông Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã sắp xếp để Hằng và Hưng nhiều lần gặp nhau. Các buổi gặp, Hưng hướng dẫn Hằng khai báo với cơ quan điều tra. Ngoài ra, Hằng còn thông qua ông Tuấn, đưa tiền cho Hưng để "chạy án".

VKSND Tối cao cáo buộc, đến tháng 9/2022, Hằng đã đưa 1,6 triệu USD cho ông Tuấn để lo việc.

Ngày 16/9/2022, Hưng bị điều chuyển công tác, không còn nhiệm vụ, quyền hạn điều tra vụ án. Tuy nhiên, Hưng vẫn tiếp tục liên lạc, trao đổi với ông Tuấn và gặp Hằng. Đồng thời, Hưng đưa ra lý do, cung cấp thông tin sai sự thật về vai trò của Hưng trong việc điều tra giải quyết vụ án để ông Tuấn và Hằng tin tưởng và đưa tiền.

Sau đó, Hằng tiếp tục chuẩn bị 1 triệu USD để thông qua ông Tuấn, đưa cho Hưng.

Đại diện VKS tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Quá trình điều tra, Hằng khai 13 lần đưa tiền cho ông Tuấn, tổng số 2,8 triệu USD mục đích để ông Tuấn đưa cho Hưng trong việc giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, ông Tuấn lại cho biết chỉ nhận tổng cộng 2,65 triệu USD từ Hằng, đồng thời, đưa tổng 2,25 triệu USD cho Hoàng Văn Hưng theo từng lần Hằng đưa tiền.

Đối với Hoàng Văn Hưng, quá trình điều tra, Hoàng Văn Hưng khai có gặp, trao đổi với ông Tuấn, Hằng và hướng dẫn Hằng ra tự thú nhưng không nhận tiền của Hằng hay ông Tuấn.

Cơ quan công tố truy tố trước tòa bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng tội Đưa hối lộ, ông Nguyễn Anh Tuấn tội Môi giới hối lộ, còn Hoàng Văn Hưng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại những ngày xét xử, Hưng liên tục kêu oan, khẳng định bản thân không lừa đảo. Trong khi đó, Hằng và ông Tuấn cho lời khai giống nhau, trùng khớp với cáo trạng của VKS.