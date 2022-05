Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị chuyển tội danh "Nhận hối lộ"

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phùng Anh Lê, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ".

Ông Lê bị truy tố về tội danh trên theo Khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Trước đó, cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị khởi tố về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" nhưng bị Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao đổi tội danh sang "Nhận hối lộ".

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê (Ảnh: CTV).

Cũng trong vụ án này, 3 thuộc cấp của ông Lê gồm bị can Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Tây Hồ), Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Đội CSHS - CAQ Tây Hồ) và Lê Đình Trung (cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - CAQ Tây Hồ) bị truy tố tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Theo cáo trạng, ngày 22/9/2016, Nguyễn Hữu Tài đến Công an quận Tây Hồ đầu thú về hành vi cùng đồng phạm bắt giữ và đánh anh Nguyễn Công Thành xảy ra ngày 19/9/2016 tại phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội).

Khoảng 21h10 cùng ngày, Tài bị đưa vào Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ. Do lo sợ Tài bị xử lý, người nhà của Tài đã nhờ người quen của bị can Lê kết nối giúp cho Tài được hòa giải với bị hại, không bị xử lý. Người này đã đặt vấn đề và được ông Lê đồng ý giúp với yêu cầu phải đưa cho Lê 110 triệu đồng để hòa giải, bồi thường.

Cũng trong tối ngày 22/9/2016, tại khu vực vỉa hè đối diện trụ sở Công an quận Tây Hồ, người nhà của Tài đã đưa bọc tiền 103 triệu đồng cho người họ hàng của bị can Lê. Người này cho mượn thêm 7 triệu đồng rồi cầm trên tay bọc tiền 110 triệu đồng một mình đi vào phòng làm việc của bị can Lê tại trụ sở Công an quận Tây Hồ, đưa cho Lê số tiền 110 triệu đồng theo yêu cầu của Lê để hòa giải bồi thường và không xử lý đối với Nguyễn Hữu Tài.

Sau khi nhận tiền, ông Lê đã chỉ đạo bị can Nguyễn Đức Châu gọi Vũ Công Ngọc mang hồ sơ đến báo cáo Lê việc tạm giữ Tài. Sau đó, ông Lê chỉ đạo Lê Đình Trung bàn giao Tài cho Vũ Công Ngọc để tha cho về không có căn cứ, không có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự.

Hậu quả, Nguyễn Hữu Tài được tha trái pháp luật, đơn trình báo của bị hại không được xác minh làm rõ, hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Tài không bị điều tra xác minh, xử lý cho đến khi Công an TP Hà Nội phát hiện vụ việc.