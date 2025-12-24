Cựu Chủ tịch Đắk Lắk không bị xử lý hình sự do nộp lại 4,5 tỷ đồng quà biếu

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và ông Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) về tội Nhận hối lộ.

Trong vụ án, ông Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty xây dựng và thương mại Sài Gòn) và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, trong quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương cùng ông Dương Chế Quang, Giám đốc Công ty Phương Đông (đã mất) đến gặp ông Phạm Ngọc Nghị, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm bị can này báo cáo ông Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đồng ý cho họ được thực hiện dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột.

Ông Nghị đồng ý ủng hộ và yêu cầu các bị can phải đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Ông Phạm Ngọc Nghị, cựu Chủ tịch Đắk Lắk (Ảnh: UBND Đắk Lắk).

Cuối năm 2020, bị can Phạm Văn Hạ (khi đó là Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) báo cáo ông Nghị về việc lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông Đặng Sỹ Hồng thực hiện khoảng 1/3 khối lượng xây lắp dự án; nhóm bị can Hải, Chương, ông Quang thực hiện 2/3 khối lượng còn lại.

Ông Nghị cũng đồng ý và vẫn yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định pháp luật.

Sau đó, bị can Bùi Văn Từ (khi đó là Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) gặp, đề nghị và thống nhất với nhóm Hải, Chương và ông Quang về việc cho doanh nghiệp do Từ giới thiệu tham gia 25% khối lượng của Hải, Chương và ông Quang tại gói thầu số 3 và số 4.

Để tham gia dự án, ông Đặng Sỹ Hồng thống nhất đưa Công ty Licogi 16.6 và Công ty Hồng Hà tham gia 2 gói thầu trên, đồng thời thu phí 6% giá trị hợp đồng trước thuế.

Tuy nhiên, do Công ty Hồng Hà không đủ năng lực nên ông Hồng gặp và nhờ Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) cho mượn pháp nhân của Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, để Công ty Hồng Hà thực hiện gói thầu số 3. Đổi lại, Tập đoàn Thuận An thu 2% phí quản lý theo khối lượng thi công.

Trước khi đấu thầu, nhóm Hải, Chương, ông Quang thống nhất sau khi trúng thầu và giải ngân tạm ứng, sẽ chi 9 tỷ đồng cho Bùi Văn Từ (mỗi người 3 tỷ đồng) và chi 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng cho Phạm Văn Hạ.

Quá trình lập hồ sơ mời thầu, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ chỉ đạo chỉnh sửa nội dung hồ sơ mời thầu tại mục tiêu chí “Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp” mời thầu theo từng hạng mục chính trong công trình để các nhà thầu dễ liên danh và dễ đáp ứng năng lực của từng thành viên trong liên danh.

Theo cáo trạng, sau khi được Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, tạo điều kiện để trúng thầu và ký hợp đồng thi công xây dựng, Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa 5,1 tỷ đồng cho Phạm Văn Hạ và 6 tỷ đồng Bùi Văn Từ.

Liên quan đến vụ án này, ông Phạm Ngọc Nghị (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) được cơ quan tố tụng xác định có hành vi nhận 4,5 tỷ đồng là quà biếu. Tuy nhiên, cáo trạng không nói rõ ông Phạm Ngọc Nghị nhận quà biếu từ ai.

Cáo trạng kết luận, ông Nghị không có thỏa thuận từ trước và đã nộp lại số tiền đã nhận, không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại về đấu thầu, do đó cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngày 4/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Nghị.