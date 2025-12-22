Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được giảm 2 năm 6 tháng tù

Sáng 22/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh, thành.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, các bị cáo trong vụ án có nhân thân tốt, nhiều bị cáo tuổi đã cao (ngoài 60 tuổi).

Trước khi diễn ra phiên tòa, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Quá trình xét xử các bị cáo cũng đưa ra được nhiều tình tiết giảm nhẹ mới.

Cụ thể, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, trong quá trình công tác được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc...

Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ tuổi cao sức yếu, chồng con mắc bệnh.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

HĐXX xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng. Việc bị cáo xuất trình các tình tiết mới thể hiện sự ăn năn hối cải, nhận ra lỗi lầm.

Do đó, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ (án sơ thẩm 14 năm tù, giảm 2 năm 6 tháng tù).

Ngoài ra, HĐXX cũng chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho hàng loạt bị cáo khác.

Trong đó, bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ, bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ (án sơ thẩm 12 năm tù, giảm 3 năm 6 tháng tù).

Cùng tội Nhận hối lộ, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, 6 năm tù (án sơ thẩm 8 năm tù, giảm 2 năm tù).

Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngoài ra, HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, các ông Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ; Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, được tòa phúc thẩm giữ nguyên mức án nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, cả 3 bị cáo trên đều bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo còn lại có đơn kháng cáo trong vụ án đều được HĐXX phúc thẩm giảm án.

Theo bản án sơ thẩm tuyên hồi tháng 7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xác định trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc để đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng.

Thông qua việc hối lộ hoặc nhờ cậy các lãnh đạo, Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi.

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng. Hành vi này bị viện kiểm sát xác định phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn chỉ đạo cấp dưới dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 504 tỷ đồng tiền thuế. Hành vi này phạm vào tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, Nguyễn Văn Hậu đã gây thiệt hại 963 tỷ đồng ở các hành vi vi phạm về đấu thầu hoặc kế toán, cộng thêm 204 tỷ đồng khi xác định lại giá đất, bị cáo này chịu cáo buộc gây tổng thiệt hại 1.168 tỷ đồng cho Nhà nước.