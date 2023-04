Cuộc chiến "đất vàng" Bà Triệu: Cuộc tranh cãi của vợ chồng bị cáo

Chiều 19/4, ngày thứ 2 của phiên tòa xét xử vợ chồng bị cáo Lương Thế Hiển (cựu Phó Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Liên (cùng 63 tuổi) kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.

Trong bản luận tội của VKSND TP Hà Nội, vợ chồng ông Hiển bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Kế hoạch thâu tóm 3 lô "đất vàng"

Theo cáo buộc, năm 2017, ông Nguyễn Thanh Thủy có ý định thâu tóm toàn bộ 3 thửa đất số 296, 298, 300 phố Bà Triệu để kinh doanh bất động sản. Khi đó, ông Thủy đã mua gom được 11 diện tích nhà đất của 11 hộ dân, được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp 11 sổ đỏ đứng tên ông Nguyễn Thanh Thủy.

Cuối tháng 9/2017, ông Thủy muốn mua lại toàn bộ phần đất còn lại của 3 thửa đất. Tuy nhiên, theo quy định, ông Thủy không thuộc đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Vì vậy, ông Thủy nhờ ông Lương Thế Hiển.

Vợ chồng bị cáo Hiển tại phiên tòa (Ảnh: Hải Nam).

Hai bên thỏa thuận sau khi hoàn thành công việc, ông Thủy sẽ trả phí 7 tỷ đồng cho ông Hiển.

Để hợp thức việc nhờ ông Hiển đứng tên làm các thủ tục trên, ông Thủy và ông Hiển thống nhất sẽ làm giả cách hợp đồng hợp tác kinh doanh, các giấy nhận tiền, các hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất.

Sau đó, ông Hiển đã đứng tên giúp ông Thủy ký 11 hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất tại số 296, 298, 300 Bà Triệu. Ngày 5/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp 11 sổ đỏ tại số 296, 298, 300 Bà Triệu đứng tên ông Hiển và bà Nguyễn Thị Liên.

Sau khi được cấp sổ đỏ đứng tên bản thân, ông Hiển nảy sinh ý định chiếm đoạt, không trả lại nhà đất số 296, 298, 300 Bà Triệu cho ông Thủy như đã thỏa thuận.

Toàn bộ hơn 670m2 đất tại địa chỉ trên bị ông Hiển bán lại cho anh Lê Hải An (32 tuổi) với giá hơn 322 tỷ đồng. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp 3 sổ đỏ tại số 296, 298, 300 Bà Triệu đứng tên anh Lê Hải An. Đến ngày 26/9/2019, ông Thủy tố cáo tới Công an TP Hà Nội về việc ông Hiển có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà đất số 296, 298, 300 Bà Triệu.

Đại diện cơ quan công tố (Ảnh: Hải Nam).

Cuộc tranh cãi giữa vợ chồng bị cáo

Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, bà Liên khẳng định việc giao dịch tiền, hợp tác kinh doanh tại 3 thửa đất ở phố Bà Triệu là không có. Ngoài ra, vợ bị cáo Hiển cũng phủ nhận việc giúp chồng thực hiện hành vi chiếm đoạt 3 thửa đất.

Bị cáo Liên khai chỉ ký vào giấy tờ, hợp đồng theo chỉ đạo của chồng mà không rõ nội dung là gì.

Phản bác lại lời khai của vợ, bị cáo Hiển tố cáo bà Liên không trung thực, đồng thời khẳng định việc hợp tác kinh doanh là có thật. Theo trình bày của ông Hiển, thỏa thuận giữa ông này và ông Thủy là mỗi người góp 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Thủy không có tiền nên Hiển cho vay toàn bộ số tiền trên.

Sau đó, ông Thủy chủ động rút tên khỏi hợp đồng vì thấy không có khả năng trả 100 tỷ đồng như thỏa thuận. Như vậy, ông Hiển là người chi trả toàn bộ tiền mua 3 thửa đất.

Trước tòa, bị cáo Hiển cho biết chính ông đã đưa tiền cho ông Thủy và môi giới đất để mua 3 lô đất phố Bà Triệu. Đáp trả lại, ông Thủy cho rằng lời khai của bị cáo Hiển là vô lý.

Đưa ra quan điểm về vấn đề này, VKS đứng về phía ông Thủy khi đưa ra những chứng cứ thể hiện việc ông Thủy mới là người mua đất, cụ thể là những giấy báo nộp tiền, thuế phí, chứng từ chuyển tiền, sao kê ngân hàng...

Hội đồng xét xử (Ảnh: Hải Nam).

VKS cũng cho rằng, giữa ông Hiển và bị hại không có hợp tác kinh doanh. Việc giao nhận 200 tỷ đồng chỉ là giả cách để ông Thủy nhờ bị cáo mua đất và gộp sổ đỏ.

Tại phiên tòa, ông Hiển cũng thay đổi lời khai đối với cáo buộc sử dụng toàn bộ 320 tỷ đồng tiền bán 3 lô đất. Cụ thể, trong giai đoạn điều tra, lời khai của bị cáo Hiển thể hiện ông này không chia cho ai số tiền trên và giữ bí mật về mục đích sử dụng. Còn tại phiên tòa, ông Hiển nói bà Liên đã hưởng 120 tỷ đồng và biết rõ việc hợp tác giữa ông ta và bị hại.

Lời khai này bị bà Liên phủ nhận, đồng thời, bà khẳng định 2 vợ chồng nhiều năm nay độc lập kinh tế. Bà không hưởng đồng nào trong 320 tỷ đồng, chỉ thỉnh thoảng được chồng mua đồ, đưa đi chơi.

Cuộc tranh cãi vẫn chưa dừng lại khi ông Hiển lại cho rằng nhiều năm qua, bị cáo và vợ đã ly thân, quan hệ tình cảm rạn nứt. Ông Hiển nói vợ mình cố tình khai sai để vu oan cho ông.

Trong bản luận tội, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiển 18-20 năm tù, còn bị cáo Liên 30-36 tháng tù treo, cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Về dân sự, VKS đề nghị tòa buộc ông Hiển trả lại 320 tỷ đồng tiền bán đất cho người mua là ông Lê Hải An, đồng thời, bị cáo có trách nhiệm trả lại 3 lô đất cho ông Nguyễn Thanh Thủy.

Đánh giá của VKS là ông Hiển có vai trò chính trong vụ án, hưởng lợi toàn bộ số tiền đặc biệt lớn. Dù vậy, bị cáo lại không nhận tội, chưa khắc phục hậu quả, khai báo gian dối, cản trở việc điều tra mục đích sử dụng số tiền hưởng lợi bất chính.

Còn vợ bị cáo Hiển được nhận định là tích cực khai báo, hỗ trợ cơ quan điều tra, đồng thời không hưởng lợi bất chính.