Cú trả thù tình tàn độc của gã bảo vệ

Cái chết của người phụ nữ đơn thân

Ngày 29/7, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Văn Năng (61 tuổi, trú xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng) về tội Giết người và Cướp tài sản. Hung thủ bị bắt giữ sau nhiều ngày bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 15/7, người thân phát hiện bà P.T.H. (54 tuổi, trú xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) tử vong trên giường với nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Chiếc xe máy của chủ nhà cùng túi xách chứa 2 điện thoại di động và một ít tiền mặt của nạn nhân cũng biến mất.

Bị can Trần Văn Năng thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ việc ngay lập tức được báo đến các cơ quan chức năng. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có thể tử vong trước đó 3-4 tiếng đồng hồ. Nạn nhân sinh sống với con trai. Thời điểm xảy ra vụ án, con trai bà H. không có mặt ở nhà.

Xác minh các mối quan hệ của nạn nhân cho thấy, bà H. không có mâu thuẫn đặc biệt với ai. Ngày 15/7, có một người đàn ông lạ đến nhà bà H. và ở lại. Tuy nhiên, khi phát hiện bà H. tử vong, người đàn ông kể trên cũng không thấy đâu.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án Giết người, Cướp tài sản để đấu tranh làm rõ vụ việc. Quá trình xác minh, công an xác định nghi can gây nên cái chết của bà H. là Trần Văn Năng (61 tuổi, trú xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng).

Các thông tin liên quan đến nghi can Năng cũng nhanh chóng được thu thập. Sau khi li hôn vợ, Năng xin vào làm bảo vệ tại một bến xe thuộc thành phố Hải Phòng. Hàng xóm nơi Năng thuê trọ cho biết, người đàn ông này đã rời nhà đi từ mấy ngày trước và chưa thấy quay lại.

Lần theo dấu vết, các trinh sát hình sự phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân H. được gửi tại một bệnh viện gần quốc lộ 1, thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Nhiều khả năng nghi can Trần Văn Năng đã bắt xe vào các tỉnh phía Nam hòng bỏ trốn.

Đến chiều 19/7, tổ công tác Phòng cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Bình Chánh, Phòng CSGT Công an TPHCM bắt giữ Trần Văn Năng khi đối tượng đang trên chuyến xe khách di chuyển từ thành phố Cần Thơ đi TPHCM.

Nghi can tranh thủ đi... du lịch trước khi phải ngồi tù

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, Trần Văn Năng khai, đầu năm 2023, Năng quen biết bà H. khi người phụ nữ này có một chuyến đi Hải Phòng thăm người quen. Sau một thời gian trò chuyện, Năng nảy sinh tình cảm với bà H. và cảm nhận người phụ nữ này cũng có tình cảm với mình.

Mặc dù hai người cách biệt về địa lý nhưng Năng nghĩ rằng mình sẽ tiến tới mối quan hệ lâu dài với bà H. để nương tựa nhau khi về già. Bởi vậy, vào đầu tháng 7 vừa qua, khi bà H. ngỏ ý muốn mượn một số tiền, người đàn ông này không ngần ngại cho vay 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi cho vay tiền, Năng thấy bà H. có biểu hiện lạnh nhạt, hắt hủi mình nên muốn đòi lại tiền. Ngày 14/7, Trần Văn Năng vào Nghệ An, gặp bà H.

Tối cùng ngày, cho rằng bà H. chỉ lợi dụng tình cảm của mình để mượn tiền nên Năng bực tức và thực hiện kế hoạch trả thù.

Tang vật vụ án được công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau gần một đêm trằn trọc, khoảng 4h, ngày 15/7, gã đi xuống bếp, lấy một con dao nhọn đi vào phòng bà H.

Người đàn ông này cầm dao, nhằm ngực chủ nhà cắm xuống. Bà H. choàng tỉnh, hốt hoảng hỏi "Sao anh làm thế với em?". Năng trả lời: "Mày quá tàn ác với tao", rồi đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào người nạn nhân.

Thấy bà H. gục xuống, Trần Văn Năng lấy túi xách, xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Quá trình bỏ trốn, Năng liên tục thay đổi phương tiện, cung đường di chuyển nhằm đánh lạc hướng lực lượng truy bắt. 5 ngày sau khi bỏ trốn qua hàng loạt tỉnh, thành, Trần Văn Năng bị lực lượng Công an Nghệ An bắt giữ.

Theo tiết lộ của một trinh sát, Năng khai biết không thể trốn thoát nên tranh thủ đi... du lịch trước khi phải ngồi tù.