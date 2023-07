Hung thủ giết người liên quan nợ nần sa lưới sau 5 giờ gây án

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ Lâm Minh Quang (23 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra hành vi Giết người.

Lâm Minh Quang bị công an bắt giữ sau 5 giờ gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 8h cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận. Nạn nhân là anh C.H.K. (SN 2000).

Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Phú Nhuận phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy bắt kẻ gây án.

Chỉ 5 giờ sau khi nhận được tin báo, Công an quận Phú Nhuận và Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định và bắt được hung thủ. Tại trụ sở công an, Quang khai do mâu thuẫn cá nhân nên đã giết nạn nhân.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, năm 2022, Quang cho K. vay tiền nhưng người này chưa trả hết nợ. Ngoài ra, Quang cho rằng K. thường xuyên đi nói xấu mình với bạn bè nên dẫn tới thù tức.

Sáng ngày 21/7, Quang đi xe máy từ nhà đến nơi ở của K. tại quận Phú Nhuận.

Tại đây, Quang điện thoại nhưng K. không nghe máy nên anh ta lên phòng tìm. Trong lúc K. đang cúi người lấy đồ, Quang dùng dao đâm K. tử vong.