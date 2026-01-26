Cụ bà ở Hà Nội bị sát hại khi làm vườn

VKSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Hiếu (27 tuổi, ở xã Ô Diên, TP Hà Nội) về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Hiếu là đối tượng không nghề nghiệp, có 2 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng tháng 4/2025, Hiếu trộm dao của nhà hàng xóm rồi mang đến bụi cây sát đê Liên Trung, gần khu vực sân thể thao thuộc cụm 2, xã Ô Diên cất giấu. Chiều 2/5/2025, Hiếu đi xe đạp đến khu vực trên nhằm mục đích tìm người để giết và cướp tài sản.

Quá trình ngồi ghế đá quan sát, bị can Hiếu thấy bà N.T.H. (68 tuổi, người địa phương) đang ngồi làm ở vườn rau gần đó.

Hiếu liền lấy dao trong bụi cây, rồi tiến về phía bà H. rồi sát hại nạn nhân. Quá trình này, bà H. la hét, kêu cứu và thu hút người dân xung quanh khiến Hiếu không kịp lấy tài sản.

Gây án xong, đối tượng bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngoại viện.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, vật chứng và trưng cầu giám định.

Ngày 3/5/2025, Nguyễn Đình Hiếu bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người, sau đó, đối tượng bị khởi tố, truy tố về các tội Giết người và Cướp tài sản.