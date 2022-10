Cụ bà giấu 2 tỷ đồng tiền giả tại nghĩa trang

Ngày 4/10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh vừa phát hiện lượng lớn tiền giả cất giấu trong khu nghĩa trang tại huyện Yên Thủy.

Trước đó, Công an huyện Yên Thủy nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện đối tượng Q.T.B. (66 tuổi, trú tại xã Yên Trị) có hành vi sử dụng, lưu hành tiền giả. Công an nhanh chóng bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của bà B. và phát hiện, thu giữ 11 tờ tiền polymer giả, mệnh giá 500 nghìn đồng.

Đối tượng Q.T.B. sử dụng, cất giấu 2 tỷ đồng tiền giả trong khu nghĩa trang của gia đình (Ảnh: CA cung cấp).

Hoàn thiện hồ sơ, Công an huyện Yên Thủy chuyển vụ việc cho Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Điều tra mở rộng vụ án, lực lượng An ninh điều tra phát hiện tại khu vực nghĩa trang của gia đình bà B. ở xóm Tích, xã Yên Trị có một bọc kín, bên trong cất giấu lượng lớn tiền giả, với số lượng trên 2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy cho biết, đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn huyện phát hiện, bắt giữ đối tượng tiêu thụ, tàng trữ tiền giả.

Trước đó, Công an thị trấn Hàng Trạm phối hợp Công an huyện bắt quả tang đối tượng N.T.T. (40 tuổi, trú tại xã Lạc Thịnh) lưu hành tiền giả ở chợ thị trấn Hàng Trạm.

Số lượng tiền polymer 500 nghìn đồng bà B. cất giấu tại nhà bị thu giữ (Ảnh: CA cung cấp).

Cụ thể, đối tượng N.T.T. đến hỏi mua 2 kg chôm chôm tại cửa hàng của chị M.T.H. và trả bằng tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng. Chị H. đã kiểm tra, phát hiện là tiền giả nên tri hô, nhờ người dân giúp sức giữ T. lại, giao nộp cho công an.

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng N.T.T. đang lưu giữ 4 tờ tiền polymer giả mệnh giá 200 nghìn đồng. Đối tượng có ý định phi tang vật chứng nhưng không kịp.

Ngoài ra, Công an huyện Yên Thủy còn phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tiêu thụ tiền giả tại phố Dương, xã Ngọc Lương là Nguyễn Văn Linh (34 tuổi) và Trần Hải Anh (32 tuổi), cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc. Công an thu giữ của các đối tượng 5 tờ tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng.

"Khi phát hiện đối tượng nghi vấn tàng trữ, lưu hành, tiêu thụ tiền giả, người dân cần nhanh chóng quay phim, chụp ảnh người và phương tiện khả nghi, báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời điều tra, xử lý theo quy định" - Thượng tá Nguyễn Hồ Bắc, Trưởng Công an huyện Yên Thủy nhấn mạnh.